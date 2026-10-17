Yağışın etkisiyle Elvan Çelebi üst geçidinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yarasız kurtuldu

Çorum'da, yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Olay, Samsun-Çorum karayolu üzerinde bulunan Elvan Çelebi köprü üst geçidi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, S.Ü. idaresindeki 06 VRP 62 plakalı Hyundai marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün sağlık durumu ve araç kaldırma işlemi:

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücünün herhangi bir yara veya ciddi sağlık sorunu olmadığı tespit edildi; S.Ü. hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazaya karışan otomobil, olay yerinden güvenli şekilde kaldırılmak üzere çekiciyle alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma, ilgili birimlerce sürdürülüyor ve bölgedeki trafik akışı ekipler tarafından kontrol altında tutuldu.

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