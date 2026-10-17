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Yağışın etkisiyle Elvan Çelebi üst geçidinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yarasız kurtuldu

Çorum'da Samsun-Çorum karayolu Elvan Çelebi üst geçidinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 06 VRP 62 plakalı Hyundai bariyerlere çarptı; sürücü yara almadı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yağışın etkisiyle Elvan Çelebi üst geçidinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yarasız kurtuldu

Yağışın etkisiyle Elvan Çelebi üst geçidinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yarasız kurtuldu

Çorum'da, yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Olay, Samsun-Çorum karayolu üzerinde bulunan Elvan Çelebi köprü üst geçidi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, S.Ü. idaresindeki 06 VRP 62 plakalı Hyundai marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün sağlık durumu ve araç kaldırma işlemi:

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücünün herhangi bir yara veya ciddi sağlık sorunu olmadığı tespit edildi; S.Ü. hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazaya karışan otomobil, olay yerinden güvenli şekilde kaldırılmak üzere çekiciyle alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma, ilgili birimlerce sürdürülüyor ve bölgedeki trafik akışı ekipler tarafından kontrol altında tutuldu.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL ÇELİK BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN OTOMOBİL ÇELİK BARİYERLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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