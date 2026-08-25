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D-650'de jandarma aramasında otomobilde metamfetamin ele geçirildi

Bilecik'te D-650 Karayolu Meşhur Çorbacı önü mevkiinde jandarma ekiplerinin durdurduğu 54 AGL 721 plakalı araçta 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

D-650'de jandarma aramasında otomobilde metamfetamin ele geçirildi

D-650 karayolu meşhur çorbacı önü mevkiinde arama

Bilecik'in merkez ilçesi D-650 Karayolu Meşhur Çorbacı önü mevkiinde, jandarma ekipleri uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

aramada ele geçirilen madde:

Arama, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Yapılan incelemede, 2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

şüpheliler ve inceleme:

Aracı taşıyan 54 AGL 721 plakalı araçla ilgili olarak, U.D. ve G.S. isimli şüpheliler hakkında inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BİLECİK’TE OTOMOBİLDE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

BİLECİK’TE OTOMOBİLDE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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