D-650'de jandarma aramasında otomobilde metamfetamin ele geçirildi

D-650 karayolu meşhur çorbacı önü mevkiinde arama
Bilecik'in merkez ilçesi D-650 Karayolu Meşhur Çorbacı önü mevkiinde, jandarma ekipleri uyuşturucu bulunduğu değerlendirilen bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.
aramada ele geçirilen madde:
Arama, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Yapılan incelemede, 2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
şüpheliler ve inceleme:
Aracı taşıyan 54 AGL 721 plakalı araçla ilgili olarak, U.D. ve G.S. isimli şüpheliler hakkında inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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