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D100'de zincirleme kaza Ünalan mevkiinde dört kişi yaralandı

Üsküdar D100 Karayolu Ünalan mevkiinde sabah saatlerinde üç aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; trafik kısa süre kontrollü sağlandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

D100'de zincirleme kaza Ünalan mevkiinde dört kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Üsküdar D100 Karayolu Ünalan mevkiinde saat 05.00 sıralarında seyir halindeki üç aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada toplam 4 kişi yaralandı.

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve müdahale çalışmalarına başladı.

yaralılara yapılan müdahale:

Saha ekipleri kazada yaralanan kişilere olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavi durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

trafik ve inceleme:

Kaza nedeniyle D100 karayolu Üsküdar istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı ve bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirleri alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı; çarpışmanın nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

ÜSKÜDAR&#039;DA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

ÜSKÜDAR'DA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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