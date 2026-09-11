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Dalaman'da ağustos yoğunluğu 8 ayda 3,7 milyon yolcuya ulaştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre Dalaman Havalimanı 2026'nın ilk 8 ayında 3 milyon 726 bin 496 yolcuya hizmet verdi; ağustosta 986 bin 804 kişi ağırladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 08:02

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EDİTÖR: Berk Doğan

Dalaman'da ağustos yoğunluğu 8 ayda 3,7 milyon yolcuya ulaştı

Dalaman Havalimanında ağustos verileri

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamaya göre Dalaman Havalimanı, ağustos ayında 986 bin 804 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde havalimanında 7 bin 126 uçak trafiği kaydedildi ve taşınan yük miktarı 11 bin 781 ton oldu.

2026'nın ilk 8 aylık dönemi:

Açıklamada, 2026 yılının ilk 8 aylık döneminde Dalaman Havalimanından toplam 3 milyon 726 bin 496 yolcuya hizmet verildiği belirtildi. Bu dönemde toplam uçak trafiği 30 bin 752 olarak gerçekleşirken, taşınan yük miktarı 43 bin 51 ton olarak kaydedildi.

Hareketlilik analizi:

Ağustos ayı, yıllık ilk 8 aylık trafiğe önemli bir katkı sağladı; ağustos yolcu sayısı, 8 aylık toplamın yaklaşık %26,5'ini oluşturuyor. Uçak trafiğinde ağustosun payı yaklaşık %23,2, taşınan yük açısından ise yaklaşık %27,4 olarak hesaplanıyor. Bu dağılım, ayın havalimanı trafiğinde öne çıkan bir dönem olduğunu gösteriyor.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, DALAMAN HAVALİMANINDA AĞUSTOS AYI İÇİNDE...

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, DALAMAN HAVALİMANINDA AĞUSTOS AYI İÇİNDE HİZMET VERİLEN YOLCU SAYISI 986 BİN 804 KİŞİ OLARAK AÇIKLANDI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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