Dalaman'da kasten öldürme hükümlüsü 18 yıl 4 ay cezasıyla yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

yakalama çalışmasının ayrıntıları:

Daha önce Kars İlamat ve İnfaz Bürosunca 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A., Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

adli süreç ve teslim:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.A., adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve arama faaliyetleri Muğla İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürüldü.

MUĞLA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ EKİPLERİNİN İL GENELİNDE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK SÜRDÜRDÜĞÜ ÇALIŞMALARDA, HAKKINDA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN KESİNLEŞMİŞ 18 YIL 4 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI.