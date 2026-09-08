Yunus Emre Mahallesi'nde kavgadan bıçaklamaya: biri ağır iki kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde çıkan kavgada, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle netlik kazandı.

Olayın seyri:

Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Haber kaynaklarında adı geçen kişiler E.K. (19), O.U. (24) ve Y.E.Y. (22) olarak verildi; olayla ilgili resmi açıklamalarda ise 1'i ağır olmak üzere iki kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet binası acil servisine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan O.U.'nun sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı. Olay sonrası polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayıp olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

Yetkililerden veya hastane kaynaklarından geniş çaplı bir bilgi paylaşımı yapılmadığı için kavganın çıkış nedeni ve olay anına ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmadı. Polis ekiplerinin delil toplama ve tanık ifadelerini alma çalışmaları devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN BIÇAKLI KAVGADA BİRİ AĞIR, İKİ KİŞİ YARALANDI.