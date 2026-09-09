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Orhangazi tünel çıkışında bariyerlere savrulan araçlar: 1 ölü, 7 yaralı

Orhangazi tünel çıkışında tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı; otoyolda yaklaşık 4 km kuyruk oluştu.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 00:11

GÜNCELLEME: 09 Eylül 2026 - 00:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Orhangazi tünel çıkışında bariyerlere savrulan araçlar: 1 ölü, 7 yaralı

Orhangazi tünel çıkışında bariyerlere savrulan araçlar: 1 ölü, 7 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışında meydana gelen kazada bir tır ile otomobil çarpıştı. Kazada tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği, otomobildeki 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Kaza ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan 16 NAB 67 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle 34 HHB 652 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da bariyerlere savruldu. Olay yerindeki ilk tespitlerde otomobildeki 7 kişinin yaralandığı, tır sürücüsünün ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ulaşımda aksama ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Orhangazi Kavşağı'ndan itibaren İstanbul istikametini trafiğe kapattı ve araçlar şehir içine yönlendirilerek eski yoldan ilerlemeye başladı. Otoyolda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu, çok sayıda sürücünün araçlarında kontağı kapattığı gözlendi.

Ekipler, kazaya karışan araçları kaldırma ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarına devam ediyor. Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı; yetkililer olayın nedenine ilişkin araştırmayı sürdürüyor.

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU ÜZERİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI...

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLU ÜZERİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI. KAZA NEDENİYLE İSTANBUL İSTİKAMETİ TAMAMEN TRAFİĞE KAPATILIRKEN, OTOYOLDA YAKLAŞIK 4 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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