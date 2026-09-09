Lüleburgaz'da yaya geçidinde tekerlekli sandalyeye temas eden sürücünün kaçışı kameraya yansıdı

olayın gelişimi:

Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 7 Eylül 2026 günü saat 19.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan tekerlekli sandalyedeki vatandaşa yoldan geçen motosiklet hafif şekilde temas etti.

İddiaya göre motosiklet sürücüsü çarpmanın ardından olay yerinde durmadı; sürücü, arkasına dahi bakmadan yoluna devam ederek bölgeden uzaklaştı.

görüntüler ve tanıklar:

Olay anı, yaya geçidinde bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin tekerlekli sandalyedeki vatandaşa temas ettiği ve sürücünün durmadan yoluna devam ettiği açık şekilde görülüyor.

Yaşanan bu durum karşısında tekerlekli sandalyedeki vatandaş ile çevredeki kişiler hayretler içinde kaldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların tepkisi de dikkat çekti.

Tekerlekli sandalyedeki vatandaşın ayağına çarpıp yoluna devam etti... O anlar kamerada