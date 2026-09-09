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Enerjisi düşürülen orman yangınlarında kontrol için ekipler seferber

OGM, Antalya Aksu, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü; Adana Kozan'daki müdahalenin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 00:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Enerjisi düşürülen orman yangınlarında kontrol için ekipler seferber

OGM'den yangınlara ilişkin son durum

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya Aksu, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'ndaki yangınların enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı. OGM, bu alanlarda yangınların orman dışı bölgelerde başladığını ve müdahaleyle alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Müdahale ve kontrol çalışmaları:

OGM'nin açıklamasında, "Yangınların enerjisini düşürdük" vurgusu yapıldı. Kurum, Antalya Aksu, Antalya Kumluca ve Mersin Bozyazı'da yürütülen söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini; ayrıca Adana Kozan'daki yangına da aralıksız müdahale edildiğini, ekiplerin yangını bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarla görev başında olduğunu bildirdi.

Koruma çağrısı ve toplum sorumluluğu:

Açıklamada, ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığına dikkat çekilerek, ağacıyla, kurduyla, kuşuyla; içinde barındırdığı sayısız canla yeşil vatan hepimizin ortak emaneti ifadesine yer verildi. Kurum, halkı dikkatli olmaya ve orman yangınlarına sebep olmayacak davranışlar sergilemeye çağırdı; bir kıvılcımın binlerce canın yuvasını yok edebileceği hatırlatıldı.

OGM ekipleri bölgedeki söndürme, kontrol ve soğutma faaliyetlerini sürdürüyor. Yetkililer, yangınların tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini ve halkın ihbarlarına hızlı yanıt verildiğini aktardı.

Antalya ve Mersin’deki yangınların enerjisi düşürüldü

Antalya ve Mersin’deki yangınların enerjisi düşürüldü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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