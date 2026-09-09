Kocasinan'da iki otomobil çarpıştı, biri yan yattı: 1 yaralı

Kaza ve müdahale:

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 38 AOP 331 plakalı otomobil yan yattı ve sürücülerden biri yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralı T.Y. için acil müdahale uyguladı; T.Y. daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolu kısmen kapatıp güvenlik önlemleri aldı ve trafiğin kontrollü akışı sağlandı.

Aileye destek anı:

Kazada araç kullanan K.Ç.'nin aile fertleri de olay yerine geldi. Kaza anını gören K.Ç.'nin kardeşi duygusal anlar yaşarken, K.Ç. ağabeyi olarak onu sarıp teselli etti. Bu görüntü, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

İnceleme ve kaldırma işlemi:

Polis ekiplerinin yaptığı ön incelemenin ardından, hasar gören araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın oluş nedenine yönelik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 1 yaralı