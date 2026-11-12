Kayseri'de temel bağımlılık eğitimi toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eğitim programına ev sahipliği yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine ulaşan eğitim vizyonu kapsamında bağımlılıkla mücadeleye yönelik yeni bir etkinlik düzenliyor. Belediyenin eğitim ve kültür alanındaki kuruluşu KAYMEK öncülüğünde planlanan program, halkın bilinç düzeyini artırmayı ve bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Eğitimin amacı ve iş birliği ortakları:

Temel Bağımlılık Eğitimi, bağımlılık konusunda bilgi eksikliklerinin giderilmesi, erken farkındalık ve korunma yollarının anlatılması hedefiyle hazırlandı. Etkinlik, Kayseri Aile Akademisi, YEDAM ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Tarih, saat ve katılım bilgisi:

Eğitim programı 13 Kasım Cuma günü saat 14.00'te KAYMEK Sümer Tesisi Konferans Salonu'nda yapılacak ve tüm vatandaşlara davet ediliyor. Katılımcılara temel bağımlılık belirtileri, risk faktörleri ve yönlendirme mekanizmaları hakkında bilgi verilecek.

Belediye, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın hayat boyu öğrenme vizyonu doğrultusunda KAYMEK aracılığıyla toplumsal konularda bilgilendirme faaliyetlerine öncelik veriyor. Bu tür eğitimlerin, yalnızca bireylere değil, ailelere ve topluma yaygın bir etki yaparak daha bilinçli bir toplum oluşturacağı vurgulanıyor.

KAYMEK'in kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projeleriyle bütünleşen programları arasında yer alan bu eğitim, bağımlılıkla mücadelede yerel aktörlerin koordinasyonunu güçlendirmeye ve vatandaşların destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOPLUMUN HER KESİMİNE ULAŞAN EĞİTİM HİZMETLERİ VİZYONU DOĞRULTUSUNDA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINA KATKI SUNUYOR.