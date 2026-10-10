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Danıştay'dan Bilecik belediyesinin 2886 uygulamasına onay

Danıştay, Bilecik Belediyesi'nin EÜTS ihalesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nu uygulamasının hukuka uygun olduğuna karar vererek belediyeyi haklı buldu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Danıştay'dan Bilecik belediyesinin 2886 uygulamasına onay

Danıştay'ın gerekçesi:

Danıştay, Bilecik Belediyesi ile minibüsçüler arasında süregelen EÜTS ihalesine ilişkin davada, ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna vardı. Mahkeme gerekçesinde, ihale kapsamında gelir elde edileceğinin anlaşılması nedeniyle söz konusu kanunun uygulanmasının yerinde olduğunu belirtti.

Kurul, ayrıca ihale sürecine ilişkin Belediye Encümeni kararının, EÜTS kurulmasına yetki veren 7 Aralık 2023 tarihli ve 103 sayılı Belediye Meclisi kararı doğrultusunda alındığına dikkat çekti ve bu bağlamda encümen kararının usule uygunluğu vurgulandı.

mahkeme sürecinin geçmişi:

Süreçte önce Eskişehir 2. İdare Mahkemesi bazı değerlendirmeler yapmış; Belediye Meclisi kararını hukuka uygun bulmasına rağmen ihale usulü bakımından farklı bir kanunun uygulanması gerektiği yönünde değerlendirme yapmıştı. Bilecik Belediyesi, bu kararı Danıştay'a taşıdı ve temyiz incelemesi sonucunda Danıştay, mahkemenin işlemlerin iptali yönündeki kararında hukuki isabet bulunmadığı kanaatine vardı.

belediyenin vatandaş odaklı adımları:

Hukuki süreç sürerken Bilecik Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için önlemler aldı. Belediye, süreci yakından takip ederek sosyal medya duyuruları ve kamuoyuna yönelik açıklamalarla vatandaşları düzenli bilgilendirdi. Bu çalışmaların amacı, olası aksaklıkların ve mağduriyetlerin önüne geçmek olarak açıklandı.

Danıştay kararıyla birlikte Bilecik Belediyesi'nin EÜTS ihalesinde uyguladığı usulün hukuka uygunluğu yargı kararıyla teyit edilmiş oldu; karar, taraflar arasındaki hukuki belirsizliği sona erdirme niteliği taşıyor.

BİLECİK BELEDİYESİ’NİN ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ (EÜTS) İHALESİNDE UYGULADIĞI 2886 SAYILI...

BİLECİK BELEDİYESİ’NİN ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ (EÜTS) İHALESİNDE UYGULADIĞI 2886 SAYILI KANUNUN DOĞRU OLDUĞU DANIŞTAY KARARIYLA ORTAYA KONULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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