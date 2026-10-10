Atatürk Üniversitesi farmakolojide uluslararası sıçrama yaparak Türkiye birinciliğini pekiştirdi

Atatürk Üniversitesi RUR 2026 alan sıralamalarında öne çıktı

Atatürk Üniversitesi, uluslararası derecelendirme kuruluşu Round University Ranking (RUR) tarafından açıklanan 2026 alan bazlı sıralamalarında dikkat çekici sonuçlar elde etti. Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık alanında üniversite, 2025'te dünya genelinde 207'nci sıradayken 2026'da 80'inciliğe yükselerek 127 basamaklık ilerleme kaydetti ve Türkiye birinciliğini sürdürdü.

Farmakoloji başarısının önemi:

İlaç geliştirme, farmasötik araştırmalar, toksikoloji ve sağlık bilimleri açısından stratejik öneme sahip bu alandaki yükseliş, üniversitenin araştırma kapasitesinin ve akademik birikiminin uluslararası alanda görünürlüğünü artırdığını gösteriyor. Atatürk Üniversitesi'nin bu performansı, kurumun bilimsel üretimini küresel ölçekte güçlendirme hedefiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun değerlendirmesi:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, RUR 2026 sonuçlarına ilişkin olarak başarının üniversitenin bilimsel araştırmaya, nitelikli akademik üretime ve uluslararası iş birliklerine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı. Hacımüftüoğlu, "Atatürk Üniversitesi olarak temel hedefimiz, köklü akademik birikimimizi güçlü bir araştırma kültürüyle birleştirerek uluslararası bilim dünyasında daha etkin bir konuma ulaşmaktır. Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık alanında dünya sıralamasında 207’ncilikten 80’inciliğe yükselmemiz ve Türkiye birinciliğimizi korumamız, bu hedef doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir yansımasıdır" dedi.

Rektör ayrıca, bilimsel başarının sadece sıralamalardaki konumla değil, üretilen bilginin insanlığa ve ülkenin kalkınmasına yaptığı katkıyla değerlendirildiğini belirtti ve ilaç, aşı ile biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda üniversitenin araştırma kapasitesini geliştirme, nitelikli bilim insanlarını destekleme ve üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirme gerekliliğine dikkat çekti.

Diğer disiplinlerdeki yükselişler:

RUR 2025 ve 2026 karşılaştırması, Atatürk Üniversitesi'nin birçok alanda ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor. Beşerî Bilimler 728'incilikten 489'unculuğa, Yaşam Bilimleri 678'incilikten 489'unculuğa yükseldi. Sosyal Bilimler 726'ncıdan 575'inciye, Teknik Bilimler 755'ten 545'e tırmandı. Kimya dünya sıralamasında 419'unculuktan 383'üncülüğe çıkarken, Türkiye sıralamasında 6'ncıdan 3'üncülüğe yükseldi.

Enerji alanında 538'incilikten 486'ncılığa, İşletme, Yönetim ve Muhasebe'de 707'ncilikten 641'inciliğe ilerleme sağlandı. Çevre Bilimi 603'ten 598'e yükselirken Mühendislik alanında dünya sıralamasında sınırlı bir gerileme gözlenmesine rağmen Türkiye sıralaması 18'incilikten 13'üncülüğe yükseldi. Malzeme Bilimi Türkiye sıralamasında 5'incilikten 4'üncülüğe, Diş Hekimliği ise 16'ncilikten 14'üncülüğe çıktı.

Nükleer eğitim ve teknoloji alanındaki konum:

2026 sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi, Nükleer Eğitim ve Teknoloji alanında dünya genelinde 208'inci, Türkiye'de ise 4'üncü sırada yer aldı. Bu sonuç, üniversitenin farklı ve stratejik bilim alanlarındaki akademik varlığını da gözler önüne seriyor.

RUR Subject Rankings'in disiplin bazlı değerlendirmesi, üniversitelerin alanlardaki bilimsel performanslarını karşılaştırmaya imkân sağlıyor. Atatürk Üniversitesi, 2026'da elde ettiği bu yükselişlerle araştırma kapasitesini geliştirme, bilimsel üretimini uluslararası ölçekte görünür kılma ve stratejik alanlarda öncü bir yükseköğretim kurumu olma hedefini destekleyen sonuçlar aldı.

Köklü geçmişinden aldığı güçle Atatürk Üniversitesi, nitelikli araştırmaları, akademik iş birlikleri ve uluslararası başarılarıyla Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki gücüne katkı sunmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM DERECELENDİRME KURULUŞU ROUND UNİVERSİTY RANKİNG (RUR) TARAFINDAN AÇIKLANAN 2026 ALAN BAZLI SIRALAMALARINDA ELDE ETTİĞİ SONUÇLARLA AKADEMİK GÜCÜNÜ ULUSLARARASI ÖLÇEKTE ORTAYA KOYDU.