Son umut Girne açıklarında: 3 yaşındaki Anni Asel için arama sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet yolcu gemisi faciasında, ekipler geriye kalan tek kayıp olan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu için çalışmalarını sürdürüyor. Olayda şu ana dek toplam 27 kişinin naaşına ulaşılırken, kayıp listesinde yalnızca küçük Anni kaldı.

Arama çalışmaları ve tespitler:

30 Ağustos Pazar günü Girne Limanı’ndan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak batan gemide yolcu ve mürettebat dahil 267 kişi bulunuyordu. Kazanın ardından 239 kişi kurtarılırken, ilk gün 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Başlatılan arama kurtarma ve kurtarma sonrası inceleme çalışmalarında kayıp 28 kişiden 27 kişinin naaşına ulaşıldı; son olarak Mustafa Demir’in kimliği DNA incelemeleriyle tespit edildi. Tüm bulunan naaşların kimlik tespit işlemleri tamamlandı.

Ekipler, deniz ve dalgıç timleriyle birlikte ihbar ve görgü bilgilerini değerlendirerek küçük Anni’ye ulaşmak için geniş çaplı arama yürütüyor. Yetkililerden yapılan açıklamalarda, sığ bölgelerden derin sularda yürütülen aramalara kadar farklı tekniklerin kullanıldığı belirtildi.

Babanın çağrısı ve ailedeki durum:

Faciada eşi Nurcan Hilaloğlu’nu kaybeden ve 6 yaşındaki oğlu Miran Asaf Hilaloğlu’nun kazadan hafif yaralı kurtulduğu ailede, baba Salim Hilaloğlu kızının bulunması için yetkililere çağrı yaptı. Acılı baba, "Yetkililere sesleniyorum. İnşallah duyuyorlardır benim feryadımı. Bu suyun altındaki her kimse ya da benim kızımsa ya da herhangi biriyse Allah rızası için onu bulun ve bize verin. Bir nebze olsun yüreğimize su serpin. Artık çıkacak olan bir kemiğe bile razıyız" ifadelerini kullandı.

Aile ve yetkililer, küçük Anni’nin bulunması halinde defin ve kimlik tespit süreçlerine hız verileceğini belirtiyor. Toplumda oluşan beklenti ve üzüntü ağır bir hava yaratırken, arama çalışmalarının sonuçları yakından takip ediliyor.

Olayın ardından yürütülen soruşturma ve kurtarma süreçleri ile ilgili resmi açıklamalar, yetkili kurumlarca duyurulmaya devam edecek. Arama çalışmalarının seyrine ilişkin yeni bilgiler geldiğinde kamuoyuna iletilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos’ta "Filo Jet" yolcu gemisin batmasının ardından 27 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, arama çalışmaları geriye kalan tek kayıp olan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu için sürdürülüyor. Küçük Asel’in babası Salim Hilaloğlu, "Artık çıkacak olan bir kemiğe bile razıyız" ifadelerini kullanarak kızının bir an önce bulunmasını istedi.