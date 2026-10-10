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Tekman'da yarış coşkusu: 144 öğrenci okullarının başarısı için yarıştı

Tekman'da düzenlenen okullar arası yarışlara 144 öğrenci katıldı. Küçük, yıldız ve genç kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ve okullar duyuruldu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tekman'da yarış coşkusu: 144 öğrenci okullarının başarısı için yarıştı

Tekman'da okullar arası yarışlar tamamlandı

Tekman Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen okullar arası organizasyona toplam 144 öğrenci katıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan yarışlarda hem bireysel hem de okul sıralamaları belirlendi.

ödül töreni ve katılımcılar:

Yarışmaların sona ermesinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül törenine Tekman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Arslan, Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Caner Uludoğan, İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Sıddık Canbolat, Cumhuriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yasir Samet Korkmaz ile Anadolu lisesi öğretmenleri Eyüp Yılmaz ve Muhammet Öztürk katıldı.

bireysel dereceler:

Küçük kızlarda birinciliği Asmin İncesu, ikinciyi Gamzenur İme, üçüncülüğü Nisanur Yüzen elde etti. Küçük erkeklerde sıralama Cengiz Karakuş (birinci), Şiyar Esen (ikinci) ve Mahir Sarıtaş (üçüncü) şeklinde oluştu.

Yıldız kızlarda Eda Kartal birinci, Hilanur Sönbül ikinci, Zilan Hejar Sayan üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde dereceye girenler Muhammed İncesu (birinci), Emircan Taş (ikinci) ve Muhammed Altun (üçüncü) olarak kayıtlara geçti.

Genç kategorisinde kızlarda Yeter Durmaz birinci, Songül Kara ikinci ve Şeyma Koca üçüncü oldu. Genç erkeklerde ise Furkan Adar Lökşe birinciliği, Yusuf Akbaba ikinciliği ve Muhammet İncesu üçüncülüğü aldı.

okulların genel sıralaması:

Kategori bazlı okul sıralamalarında küçük kızlarda Çukuryayla Ortaokulu, küçük erkeklerde Mescitli Ortaokulu birinci oldu. Yıldız kızlarda Gökoğlan Ortaokulu, yıldız erkeklerde ise Çukuryayla Ortaokulu zirveyi paylaştı. Genç kızlarda Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi, genç erkeklerde ise Tekman Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

Yarışmalar, öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımını teşvik ederken okullar arasında sağlıklı bir rekabet ve dayanışma ortamı oluşturdu. Organizasyonun ilçe düzeyindeki destekleri ve ödül törenindeki katılım, etkinliğin önemini bir kez daha ortaya koydu.

TEKMAN’DA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE...

TEKMAN’DA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN OKULLAR ARASI YARIŞMALARA 144 ÖĞRENCİ KATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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