Bilim ve hukuk odağında yeni dönem ETÜ'de akademik yıl başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı törenle açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 2026-2027 akademik yılı, Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel'in verdiği açılış dersiyle başladı. Törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Akarsu, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve kurum temsilcileri katıldı.

açılışta öne çıkanlar:

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak yeni akademik yılın üniversite ailesi için hayırlı ve verimli olmasını dileyerek, akademik yıl açılışlarının kurumların bilime bağlılığını ve topluma karşı sorumluluklarını yeniden düşünmeleri için fırsat sunduğunu belirtti. Çakmak, yükseköğretimin küresel değişimlere uyumunun önemine vurgu yaparken, yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin eğitim ve çalışma hayatında yaratacağı dönüşümlere dikkat çekti.

Rektör Çakmak, yapay zekanın tekrarlayan görevleri devralmasının insanlara araştırma, düşünme ve toplumun ihtiyaçlarını anlama yönünde daha fazla zaman sağlayabileceğini ifade etti ve ETÜ'nün eğitim anlayışını bu hedeflere göre şekillendirme niyetini vurguladı. Ayrıca ETÜ'nün YÖKAK tarafından beş yıl süreyle Kurumsal Akreditasyon almaya hak kazanmasının, kurumun kalite güvencesi çalışmalarının somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

valilikten bilim vurgusu:

Erzurum Valisi Aydın Baruş konuşmasında üniversitelerin bilimsel üretim, teknoloji geliştirme ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmedeki rollerine dikkat çekti. Baruş, ülkelerin gelişmişlik düzeyinde bilgi üretme ve teknoloji kapasitesinin belirleyici olduğunu söyleyerek, ETÜ'nün hem Erzurum'un hem de Türkiye'nin bilimsel gelişimine katkı sunduğunu ifade etti ve yeni akademik yıl için iyi dileklerini paylaştı.

Tören kapsamında 2026 yılında profesörlük unvanı kazanan akademisyenlere belgeleri takdim edildi; belgelerin verilmesinin ardından cübbeleri giydirilen öğretim üyelerinin akademik başarıları kutlandı.

anayasaya dair açılış dersi:

Programın devamında Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel "Anayasa, Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru" başlıklı açılış dersini verdi. Akyel, Erzurum'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek ETÜ rektörlüğüne davet için teşekkür etti ve merhum Prof. Dr. Muammer Yaylalı ile hayatını kaybeden akademisyenleri rahmetle andı.

Dersinde Akyel, anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı, anayasa yargısının işlevi ile Anayasa Mahkemesi'nin görevlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Temel hak ve hürriyetlerin korunması, kanun önünde eşitlik ilkesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı gibi temel konulara değindi.

Bireysel başvuru mekanizmasının şartları ve işleyişine dair yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunulabilmesi için olağan kanun yollarının tüketilmesinin gerektiğini vurguladı. Ayrıca ihlal kararı verilmesi hâlinde mağduriyetin giderilmesi, yeniden yargılama süreçleri ve Anayasa Mahkemesinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Tören ve açılış dersi, anayasa yargısına ilişkin değerlendirmelerle sona erdi; etkinlik akademik camia ile şehir temsilcilerinin katılımı ve ETÜ'nün kalite odaklı hedeflerini öne çıkaran mesajlarla tamamlandı.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ, ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ DOÇ. DR. RECAİ AKYEL’İN “ANAYASA, ANAYASA YARGISI VE BİREYSEL BAŞVURU” KONULU İLK DERSİYLE BAŞLADI.