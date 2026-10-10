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Dolandırıcılık şebekesine ikinci darbe: 6 kişi tutuklandı

Şanlıurfa merkezli ikinci dalga operasyonda Niğde ve Akçakale'de 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı; şüphelilerin dolandırdığı miktar 20.345.000 TL.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dolandırıcılık şebekesine ikinci darbe: 6 kişi tutuklandı

Dolandırıcılık şebekesine ikinci darbe: 6 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu aydınlatmaya yönelik başlattıkları soruşturmada ikinci dalga operasyonu gerçekleştirdi. İşlemler, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü ve operasyon eşzamanlı olarak Şanlıurfa merkez, Akçakale ve Niğde illerinde hayata geçirildi.

operasyonun sonuçları:

İlk etapta gözaltına alınan 10 zanlıdan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, kalan 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Dosya kapsamında şimdiye kadar toplam 17 kişinin gözaltına alındığı ve adli mercilere sevk edilenlerden 12'sinin tutuklandığı bildirildi.

ele geçirilen deliller ve maddi bilanço:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu ile 9 sim kart ele geçirildi. Soruşturma kayıtlarına göre, şüphelilerin ülke genelinde vatandaşları toplam 20.345.000 TL tutarında dolandırdığı tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten birimler, ele geçirilen dijital materyallerin analizini sürdürüyor. Yetkililer, delillerin değerlendirilmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasıyla birlikte soruşturmanın derinleşebileceğini belirtiyor; tutuklanan şüphelilerin yargılama sürecinin ilerleyen günlerde başlayacağı kaydedildi.

ŞANLIURFA MERKEZLİ NİĞDE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA...

ŞANLIURFA MERKEZLİ NİĞDE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 10 ZANLIDAN 6’SI TUTUKLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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