Şanlıurfa'da jandarma 15 günlük operasyonda 68 kaçak göçmen yakaladı
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
operasyon süresi ve sonuçları:
Yaklaşık 15 gün süren operasyonlarda toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.
sorumlu birim:
Operasyonları yürüten ve konuya ilişkin bilgiyi sağlayan birim olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı kaydedildi.
Edinilen bilgiler bu olay kapsamında paylaşılan temel verileri içeriyor; yakalanan göçmenlerin durumu ve yapılacak işlemlerle ilgili resmi açıklamalar yetkili kurumlar tarafından takip edilecek.
ŞANLIURFA'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 68 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.
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