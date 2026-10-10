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Şanlıurfa'da jandarma 15 günlük operasyonda 68 kaçak göçmen yakaladı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü yaklaşık 15 günlük operasyonlarda toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa'da jandarma 15 günlük operasyonda 68 kaçak göçmen yakaladı

Şanlıurfa'da jandarma 15 günlük operasyonda 68 kaçak göçmen yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

operasyon süresi ve sonuçları:

Yaklaşık 15 gün süren operasyonlarda toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.

sorumlu birim:

Operasyonları yürüten ve konuya ilişkin bilgiyi sağlayan birim olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı kaydedildi.

Edinilen bilgiler bu olay kapsamında paylaşılan temel verileri içeriyor; yakalanan göçmenlerin durumu ve yapılacak işlemlerle ilgili resmi açıklamalar yetkili kurumlar tarafından takip edilecek.

ŞANLIURFA&#039;DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 68 KAÇAK GÖÇMEN...

ŞANLIURFA'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 68 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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