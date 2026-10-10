Şanlıurfa'da jandarma 15 günlük operasyonda 68 kaçak göçmen yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

operasyon süresi ve sonuçları:

Yaklaşık 15 gün süren operasyonlarda toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.

sorumlu birim:

Operasyonları yürüten ve konuya ilişkin bilgiyi sağlayan birim olarak Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı kaydedildi.

Edinilen bilgiler bu olay kapsamında paylaşılan temel verileri içeriyor; yakalanan göçmenlerin durumu ve yapılacak işlemlerle ilgili resmi açıklamalar yetkili kurumlar tarafından takip edilecek.

ŞANLIURFA'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 68 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.