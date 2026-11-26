Bakanın açıklaması:

Sağlık Bakanı Fahrettin Gürlek tarafından yapılan açıklamada, yürütülen fon soruşturmalarının kapsamı ve uygulanan hukuki tedbirlere ilişkin ayrıntılar paylaşıldı. Gürlek, soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü ve hukuki iş birlikleri dahil gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Soruşturmanın veri ve tedbirleri:

Soruşturmalar kapsamında toplam 638 şüpheli tespit edildi. Bunların 108’i tutuklanmış, 300 hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır; ayrıca 49 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. Kurumlar tarafından yapılan incelemelerde 550 gerçek kişi ve 184 tüzel kişinin mal varlıklarına el konulmuş ve ilgili banka hesapları bloke edilmiştir.

Uluslararası adımlar ve mali iade süreçleri:

Yurt dışına kaçırıldığı tespit edilen ve toplam 13 milyar Türk lirasına tekabül eden para dondurulmuş olup, bu varlıkların iadesi için Adalet Bakanlığı aracılığıyla adli istinabe ve karşılıklı adli iş birliği işlemleri başlatılmıştır. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında ise bugün itibarıyla 95 kişiden 45,36 milyar TL tahsil edildiği bildirildi.

Kamu güveni ve hukuki kararlılık:

Bakan Gürlek, devlet kurumlarının ve Adalet Bakanlığı'nın süreci yakından takip ettiğini belirtti; "Devletimiz işinin başındadır. Milletine hesap vermekten asla gocunmaz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Milletimiz adına, milletimizin hak ve hukukuna kasteden kim olursa olsun hukuk çerçevesinde bunun gereğini yapmaktan çekinmeyiz" şeklinde kararlılığı yinelendi.

Yetkililer, soruşturmaların adli süreçlere uygun şekilde devam edeceğini ve tespit edilen mali unsurların izlenip, gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı iş birliğiyle takip edilerek hukuki sonuçlandırmanın sağlanacağını açıkladı.

Bakan Gürlek: "Fon soruşturmalarında toplam 638 şüpheli bulunmaktadır. 108'i tutukludur. 300 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır"