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Dar sokakta yer kalmadı: park eden araçlar ve dubalar itfaiyenin binaya yanaşmasını engelledi

Antalya Aşağı Pazarcı Mah. 1052 Sokak'ta 4. kat yangınında, sağlı sollu park eden araçlar ve kaldırımdaki çelik dubalar itfaiyenin yanaşmasını engelledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Dar sokakta yer kalmadı: park eden araçlar ve dubalar itfaiyenin binaya yanaşmasını engelledi

İtfaiyenin müdahalesi sınırlı kaldı

Antalya Aşağı Pazarcı Mahallesi 1052 Sokak adresindeki bir dairede çıkan yangına sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi ekipleri, sokağa yanaşmakta zorlandı. Sokak boyunca sağlı sollu park eden araçlar ve kaldırım girişine konulmuş çelik dubalar nedeniyle arazözler yanan binaya tam olarak yaklaşamadı.

Müdahale sırasında yaşananlar:

Arazözlerin binaya yanaşamaması nedeniyle itfaiye ekipleri itfaiye merdivenini kullanamadı; bunun yerine ellerindeki hortumlarla binanın 4'üncü katına kadar çıkarak müdahaleyi üstlendiler. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın söndürüldü ancak dairede ciddi hasar oluştu. Yangının çıktığı oturma odasında bulunan klima ve televizyon başta olmak üzere eşyaların tamamı kullanılamaz hale geldi.

Soruşturmaya ilişkin bilgiler:

Dairenin sahibi Abdullah Yılmaz yaptığı açıklamada, ailenin köyde ikamet ettiğini ve daireyi zaman zaman kullandıklarını, yakınlarının iş yerinden gelip evi kontrol ettiğini belirtti. Yılmaz, yangının büyük olasılıkla açık bırakılan klimadan kaynaklandığını söyledi. Yetkililer yangının kesin çıkış nedenini incelemeye devam ediyor.

Olay, dar sokak düzenlemelerinde ve kaldırım üzeri donanım yerleşiminde erişim sorunlarının yangın müdahalelerini nasıl etkilediğini bir kez daha gösterdi. Park edilen araçlar ve sabit engellerin itfaiye araçlarının konumlanmasını kısıtlaması, ekiplerin koşullarını zorlaştırarak müdahale yöntemlerini değiştirmesine yol açtı. Bu tür erişim engelleri, hem zaman kaybına hem de hasarın artmasına sebep olabiliyor; olayda can kaybı bildirilmedi.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGININA GİDEN İTFAİYELER SOKAKTA YOLUN SAĞINA VE SOLUNA ...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÇIKAN EV YANGININA GİDEN İTFAİYELER SOKAKTA YOLUN SAĞINA VE SOLUNA PARK EDEN ARAÇLAR VE KALDIRIMDAKİ ÇELİK DUBALAR YÜZÜNDEN ZORLUK YAŞADI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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