Dar yolda sıkışan minibüs şarampolden halat ve iş makineleriyle çıkarıldı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Samsat Karayolu üzerinde seyir halindeki bir minibüs dar yolda karşıdan gelen araçla karşılaşınca zor anlar yaşadı. Yoldaki daralma nedeniyle manevra yapamayan araç şarampole girerek devrilmekten son anda kurtuldu ve bir süre askıda kaldı. Olay sırasında sıkışma veya yaralanma kaydedilmediği bildirildi.

Kurtarma çalışmaları ve bölge sakinlerinin tepkisi:

Minibüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çevredeki vatandaşlar ile jandarma ekipleri seferber oldu. Araç, güvenli bir şekilde sabitlenip halatlarla bağlandı; daha sonra kontrollü olarak traktör ve diğer iş makineleri yardımıyla bulunduğu şarampolden çekilerek yol kenarına alındı. Kurtarma sırasında ekiplerin koordineli çalışması sayesinde daha büyük bir kaza önlendi.

Bölge sakinleri, yolun yeni yapılan bölümünün yeterince geniş olmadığını belirterek yetkililere tepki gösterdi. Vatandaşlar, aynı güzergahta benzer olayların yaşanmaması için yolun genişletilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep etti. Yetkililerin kısa süre içinde yol koşullarını değerlendirmesi ve düzenleme yapması gerektiği vurgulandı.

ADIYAMAN-SAMSAT KARAYOLU’NDA DAR OLDUĞU BELİRTİLEN YOLDA KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA KARŞILAŞAN MİNİBÜS, ŞARAMPOLE GİREREK DEVRİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU