Kozan'da ata sporunun genç yüzü: Efe Anıl Al başpehlivan oldu

Kozan'da ismet atlı karakucak güreşleri sona erdi

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen 10. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri, yoğun katılımla tamamlandı. Organizasyonda Kozanspor adına güreşen 23 yaşındaki Efe Anıl Al, günün sonunda başpehlivan unvanını elde etti. Yaklaşık bin sporcunın katıldığı etkinlikte, merhum İsmet Atlı'nın adı yaşatıldı ve kardeşi Hüseyin Atlı güreş ağalığına seçildi.

Er meydanında çekişmeli mücadeleler:

Pehlivanlar, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ev sahipliğinde kurulan er meydanında dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Başkan Atlı, güreşlere ilginin arttığını vurgulayarak, 'Bu işe ilk başladığımızda başa güreşen başpehlivan sayısı 16 idi. Şimdi 39-40’a yaklaştı. Bu, hem güreş camiasının hem de bizleri yalnız bırakmayan seyircilerin ciddi bir teveccüh gösterdiğini ve bu işi doğru yerde, doğru zamanda yaptığımızı gösteriyor. Güreş anlamında henüz tam rakamlar gelmedi ama sporcu sayısı bine yaklaştı' dedi.

Başpehlivanın sözleri ve organizasyon notları:

Sezonun son güreşine katılmak için Ankara'dan geldiğini söyleyen Efe Anıl Al, '23 yaşındayım. Gerçekten güzel bir zemin hazırlanmış. Şampiyon olmak nasip oldu, çok mutluyum. İnşallah seneye de burada şampiyon olarak devam etmek istiyorum. Belediye başkanımıza ve organizatörlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sezonu bu şekilde bitirmek bizim için önemliydi. Minder güreşinde de Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalarım var. Uluslararası alanda da mücadele eden bir sporcuyum' ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Recep Kara da organizasyon ekibine teşekkür ederek, 'Şampiyonumuz rahmetli İsmet Atlı’nın adına yapılan bu organizasyona emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Geçen sene burada başpehlivan olmuştum. Bu sene ikinci gelişim. Seyircinin ilgisi de güzel. Dün çok yağmur yağdı, güreşlerin iptal olma ihtimalini düşündüm ancak bugün güneş yüzünü gösterdi. Ecdat yadigarı ata sporumuzu burada temsil ediyoruz' diye konuştu.

Dereceye giren pehlivanlara madalyaları ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Törene Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, sivil toplum temsilcileri, çevre ilçe belediye başkanları, ilçe protokolü ve çok sayıda güreşsever katıldı.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BU YIL 10’UNCUSU DÜZENLENEN İSMET ATLI KARAKUCAK GÜREŞLERİ’NDE, KOZANSPOR ADINA MÜCADELE EDEN EFE ANIL AL BAŞPEHLİVAN OLDU.