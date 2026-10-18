Malatya'da Yazıhan kavşağında çarpışma: minibüs ve otomobilde 3 yaralı
Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobil çarpıştı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
kaza yeri ve zaman:
Kaza, saat 17.00 sıralarında Yazıhan Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 44 AP 019 plakalı minibüs ile K.İ. idaresindeki 44 AHZ 410 plakalı otomobil çarpıştı.
yaralılar ve müdahale:
Çarpışma sonucu her iki araç sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan T.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; otomobil sürücüsü K.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili resmi ekipler tarafından tahkikat başlatıldı.
MALATYA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.
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