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Malatya'da Yazıhan kavşağında çarpışma: minibüs ve otomobilde 3 yaralı

Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan Kavşağı'nda saat 17.00'de minibüs ile otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı, otomobil sürücüsünün durumu ağır.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:04

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 19:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya'da Yazıhan kavşağında çarpışma: minibüs ve otomobilde 3 yaralı

Malatya'da Yazıhan kavşağında çarpışma: minibüs ve otomobilde 3 yaralı

Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobil çarpıştı. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

kaza yeri ve zaman:

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yazıhan Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 44 AP 019 plakalı minibüs ile K.İ. idaresindeki 44 AHZ 410 plakalı otomobil çarpıştı.

yaralılar ve müdahale:

Çarpışma sonucu her iki araç sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan T.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; otomobil sürücüsü K.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili resmi ekipler tarafından tahkikat başlatıldı.

MALATYA&#039;DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1&#039;İ AĞIR 3 KİŞİ...

MALATYA'DA MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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