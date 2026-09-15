Dolar 48,6335 +0,02%
Euro 56,1591 +0,03%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.767,90 -0,54%
EUR/USD 1,1543 -0,12%
Brent Petrol 107,64 +1,85%
--°

Eskihisar'da kırpıntı deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Denizli Merkezefendi Eskihisar'da bir kırpıntı deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskihisar'da kırpıntı deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

yangının ortaya çıkışı ve müdahale:

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi 8028 Sokak adresinde bulunan bir kırpıntı deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere yoğun ve koordineli müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin çabasıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alındı; çalışanlar ve çevredeki kişilerde can kaybı veya yaralanma bildirimi yapılmadı.

soğutma ve soruşturma:

Yangının söndürülmesinin ardından iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı ve olası tekrar alevlenmelere karşı tedbirler alındı. Olayın çıkış nedeninin tespit edilmesi için yetkililer tarafından gerekli incelemeler başlatıldı.

Emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, çevredeki güvenlik önlemleri devam ediyor. Yetkililer inceleme sonuçlarıyla ilgili bilgi verileceğini bildirdi.

DENİZLİ&#039;NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE BULANAN BİR KIRPINTI DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE...

DENİZLİ'NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE BULANAN BİR KIRPINTI DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaza haberinde sağlık çalışanlarıyla gazeteciler arasında gerginlik
images

İznik Gölü'nde yaşamını yitiren matematik öğretmeni memleketinde uğurlandı
images

Adıyaman'da yolun karşısına geçmek isteyen yaya otomobilin çarpmasıyla yaralandı
images

Bursa'nın içme suyuna giden Kocasu'da balık ölümleri endişe uyandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni Parti sözcüsü: isim karışıklığı iddiaları prosedürsel bir konu

Erdoğan, HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'nu AK Parti genel merkezinde kabul etti

Çankırı'da yeni dönem Kur'an kursları açıldı, çocuklara milli ve manevi değer vurgusu

Kaza haberinde sağlık çalışanlarıyla gazeteciler arasında gerginlik

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi