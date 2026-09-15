Eskihisar'da kırpıntı deposunda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

yangının ortaya çıkışı ve müdahale:

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi 8028 Sokak adresinde bulunan bir kırpıntı deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere yoğun ve koordineli müdahale gerçekleştirdi. Ekiplerin çabasıyla yangın, kısa sürede kontrol altına alındı; çalışanlar ve çevredeki kişilerde can kaybı veya yaralanma bildirimi yapılmadı.

soğutma ve soruşturma:

Yangının söndürülmesinin ardından iş yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı ve olası tekrar alevlenmelere karşı tedbirler alındı. Olayın çıkış nedeninin tespit edilmesi için yetkililer tarafından gerekli incelemeler başlatıldı.

Emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken, çevredeki güvenlik önlemleri devam ediyor. Yetkililer inceleme sonuçlarıyla ilgili bilgi verileceğini bildirdi.

DENİZLİ'NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE BULANAN BİR KIRPINTI DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.