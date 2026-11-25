olaya ilişkin bilgiler:

Malatya'nın Darende ilçesinde sağlık ekipleri, 69 yaşındaki H.Y.'nin kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Hasta, ilk olarak Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada yapılan değerlendirme sonrası kalp krizi teşhisi konuldu.

hava ambulansıyla sevk:

Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla hava ambulansı talep edildi. Yapılan organizasyon sonucunda hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Sevk işlemi ve taşıma süreci sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi; hastanın ileri değerlendirme ve tedavi planı Malatya'daki sağlık kuruluşlarında sürdürülecek.

KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA'YA SEVK EDİLDİ