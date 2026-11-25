MTK Koleji'nin çalışması ulusal raporda yer aldı

Muğla Teknoloji Koleji (MTK), Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından Sabancı Vakfı desteğiyle hazırlanan Dünya Dersi: İklim Eğitiminin Durumu, Politika ve Uygulama Önerileri başlıklı raporda, Su ve Okyanus Okuryazarlığı programı örnek uygulamalar arasında gösterildi. Raporun COP31 sürecinde yayımlanması, okulun çevre eğitimi alanındaki çalışmalarına geniş ölçekte görünürlük kazandırdı.

Programın yaklaşımı ve uygulama biçimi:

MTK Koleji'nin programı, öğrencilere yalnızca teorik bilgi aktarmayı değil, doğrudan deneyimleyerek öğrenmeyi hedefliyor. Çalışma kıyı ekosistemlerini öğretim sürecine dâhil ediyor; saha gezileri, uzman görüşmeleri ve yerel kurum iş birlikleri ile öğrencilerin su kaynakları ve deniz yaşamı hakkında somut deneyimler edinmesi sağlanıyor. Bu yöntem, okulun bulunduğu coğrafyanın doğal zenginliklerini eğitimsel kaynağa dönüştürmesi bakımından önem taşıyor.

Rapor kapsamı ve seçki süreci:

ERG raporunda, Türkiye'de iklim eğitiminin mevcut durumu, iyi uygulama örnekleri ve eğitim politikalarına yönelik öneriler ele alınıyor. MTK Koleji'nin programı, rapordaki 7.3 başlığı olan Okul İşleyişi ve Öğrenme Süreçleri kısmında değerlendirildi. İyi uygulama seçkisine ilişkin değerlendirmede toplam 48 başvuru incelendi; akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve öğretmenlerden oluşan ERG'den bağımsız bir değerlendirme kurulu sonucunda MTK Koleji çalışması 29 seçki arasında yer aldı.

Bu değerlendirme, MTK Koleji'nin uygulamalarının hem yerel bağlamda hem de ulusal düzeyde örnek teşkil ettiğini gösteriyor. COP31 gündeminde yer alan raporun sunduğu görünürlük, benzer projelerin yaygınlaşması ve iklim eğitimi politikalarının geliştirilmesi için referans oluşturma potansiyeli taşıyor.

MTK KOLEJİ'NİN İKLİM EĞİTİMİ ÇALIŞMASI, COP31 GÜNDEMİNDEKİ ERG RAPORUNDA YER ALDI