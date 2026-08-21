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Darıca'da dördüncü kardeş deniz dışında sağ bulundu; cenazelerde darp izine rastlanmadı

Kocaeli Darıca'da sahile vuran üç kardeşin ölümüyle yürütülen soruşturmada kayıp dördüncü kardeş Bilgenur Sakar deniz dışında bir noktada sağ bulundu.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:29

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Darıca'da dördüncü kardeş deniz dışında sağ bulundu; cenazelerde darp izine rastlanmadı

Olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili’nde sahile vurarak cansız bedenleri bulunan kişilerin Muhammed Ali, Gülşah ve Belinay Sakar olduğu tespit edildi. Olay sonrası polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kayıp kardeşin bulunması:

Arama çalışmaları kapsamında ailenin kayıp olduğu belirlenen diğer çocuğu için de bölge tarandı. Ekiplerin takibi sonucunda Bilgenur Sakar, deniz dışında farklı bir noktada sağ olarak bulundu.

Cenaze incelemelerinde ilk bulgular:

Hayatını kaybeden üç kardeşin cenazeleri üzerinde yapılan ilk incelemelerde, vücutlarında herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik tahkikat sürdürülüyor.

KOCAELİ&#039;NİN DARICA İLÇESİNDE SAHİLE VURAN 3 KARDEŞİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, KAYIP...

KOCAELİ'NİN DARICA İLÇESİNDE SAHİLE VURAN 3 KARDEŞİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA, KAYIP OLARAK ARANAN DÖRDÜNCÜ KARDEŞ DENİZ DIŞINDA BAŞKA BİR NOKTADA SAĞ BULUNURKEN, HAYATINI KAYBEDEN KARDEŞLERİN CENAZELERİNDE HERHANGİ BİR DARP VEYA BOĞUŞMA İZİNE RASTLANMADIĞI ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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