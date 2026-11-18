Operasyonun detayları:

Muğla'nın Datça ilçesinde, Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada uyuşturucuya yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arama ve incelemeler sonucu önemli miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

ele geçirilen madde ve değeri:

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olarak belirtilen metamfetamin maddesi bulundu. Yetkililer, ele geçirilen maddenin satılmak üzere hazır durumda olduğunu ve pazarda oluşturacağı etkiye dikkat çekti.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.K. ve Ö.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Her iki şüpheli de "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.