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Datça'da gelecek için 500 kızılçam fidanı dikildi

Datça'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Kızlan Mahallesi Gebekum'da 1 hektara 500 kızılçam fidanı dikildi; minik öğrenciler katıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Datça'da gelecek için 500 kızılçam fidanı dikildi

Datça'da 11 Kasım etkinliği:

Muğla'nın Datça ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 1 hektarlık alana 500 kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu. Kızlan Mahallesi Gebekum mevkisinde düzenlenen program "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla gerçekleştirildi ve etkinlik, kent genelinde eş zamanlı yürütülen çalışmaların parçası oldu.

katılımcılar ve çocukların rolü:

Etkinliğe Datça Kaymakamı Murat Atıcı ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, orman teşkilatı çalışanları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın en renkli anlarını ise 2-6 yaş grubundaki minik öğrenciler oluşturdu; çocuklar protokol üyeleriyle birlikte fidan dikti ve elleriyle diktikleri ağaçlara can suyu verdi.

etkinliğin anlamı ve teşekkürler:

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, her yıl yapılan ağaçlandırma etkinliklerinde bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Atıcı, yaklaşık dört yıldır ilçedeki programlara katıldığını ve orman teşkilatının öncülüğünde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin çalışmalara katkı sunduğunu ifade etti. Ayrıca Datça'da geçmiş yıllarda yaşanan büyük orman yangınlarının ardından yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, bu sürede özveriyle görev yapan orman teşkilatına teşekkür etti.

Toplam 1 hektar alanda gerçekleştirilen dikim çalışması, katılımcıların fidanlara can suyu vermesiyle tamamlandı ve etkinlik isteyenlerin katılımıyla sona erdi.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, 1...

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, 1 HEKTARLIK ALANA 500 KIZILÇAM FİDANI DİKİLDİ. MİNİK ÖĞRENCİLERİN DE KATILDIĞI ETKİNLİKTE, ÇOCUKLAR ELLERİYLE DİKTİKLERİ FİDANLARA CAN SUYU VERDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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