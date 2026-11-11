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Firari hükümlü Bolu'da yakalandı: 30 yıl 24 gün hapis cezası kesinleşti

Polis ekipleri, hakkında 30 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö.'yü Bolu'da yakaladı; şüpheli adliyeye sevk edilip tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Firari hükümlü Bolu'da yakalandı: 30 yıl 24 gün hapis cezası kesinleşti

Bolu'da aranan hükümlü yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yapılan operasyonda hakkında 30 yıl 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. gözaltına alındı.

suçlamalar ve kesinleşen ceza:

Şüpheli hakkında "Yağma", "hırsızlık" ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından verilen cezaların birleştirilmesi sonucu toplam 30 yıl 24 gün hapis cezası kesinleşti.

gözaltı ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.Ö. adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklanmasına karar verilerek, şüpheli cezaevine teslim edildi.

BOLU’DA HAKKINDA 30 YIL 24 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNİN...

BOLU’DA HAKKINDA 30 YIL 24 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FİRARİ HÜKÜMLÜ, POLİS EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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