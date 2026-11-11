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Şırnak'ta sağlık hukuku ve kamu çalışanları için iş birliği vurgulandı

Sağlık‑Sen Şırnak heyeti, Baro Başkanı Av. Metin Tatar ile sağlık hukuku, kamu çalışanlarının hukuki sorunları ve adaletin güçlendirilmesi üzerine görüştü.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şırnak'ta sağlık hukuku ve kamu çalışanları için iş birliği vurgulandı

Baro ve sendika sağlık çalışanlarının hukuki sorunlarını masaya yatırdı

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal ile yönetim kurulu üyeleri, Cizre ilçe yönetimi, Kadın Komisyonu ve sendikanın avukat üyelerinin yer aldığı heyet, Şırnak Barosu Başkanlığına nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Toplantıda sağlık çalışanlarının çalışma hayatında karşılaştıkları hukuki sorunlar ile kamu hukuku ve adalet sistemi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmenin ana başlıkları:

Taraflar, çalışma hayatında hukukun uygulanması, sağlık hizmeti verenlerin karşılaştığı yargısal süreçler ve kamu çalışanlarının hukuki korunması konularını ele aldı. Hukuk ilkelerinin çalışma hayatındaki önemi vurgulanırken, adalet anlayışının güçlendirilmesi ve ortak akılla çözüm üretme yaklaşımı öne çıktı.

Baro başkanının mesajı:

Av. Metin Tatar görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sağlık-Sen Şırnak Şubemizin değerli başkanına, yönetimine ve kıymetli üyelerine bu nazik ziyaretlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Şırnak Barosu olarak her zaman haklının, adaletin ve hukukun üstünlüğünün savunucusuyuz. Kamu hizmeti yürüten sağlık çalışanlarımızın çalışma hayatında yaşadığı hukuki süreçlerde ve adaletin tesis edilmesinde üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Ortak akıl ve iş birliği içinde toplumda adalet bilincini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantı sonunda Sabgatullah Anmal, Av. Metin Tatar ve baro yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Taraflar, önümüzdeki dönemde iş birliğini sürdüreceklerine dair mutabakat sağladı ve sağlık hukuku alanında danışma ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik niyet ortaya koydu.

SAĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBE BAŞKANI SABGATULLAH ANMAL, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, CİZRE İLÇE YÖNETİMİ...

SAĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBE BAŞKANI SABGATULLAH ANMAL, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, CİZRE İLÇE YÖNETİMİ, KADIN KOMİSYONU VE SENDİKANIN AVUKAT ÜYELERİNİN KATILIMIYLA ŞIRNAK BAROSU BAŞKANLIĞINA NEZAKET ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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