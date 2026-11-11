Hassa'da 2026 fıstık çamı yeni umudu yeşertti

Fidan dikimi töreni:

Hatay’ın Hassa ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 2 bin 26 adet fıstık çamı toprakla buluştu. Akbez Mahallesi'nde gerçekleşen dikimde ilçenin yangınlardan zarar gören alanlarına yeniden ağaç kazandırma hedefi ön plana çıktı.

etkinlik ve katılımcılar:

Törene Hassa Kaymakamı Ali Argama, ilçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Orman İşletme Şefliği öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada katılımcılar birlikte fidan dikerek bölgenin rehabilitasyonuna destek verdi.

gelecek planı:

Hassa Orman İşletme Şefi Yusuf Gürgür etkinlikte, 2026 - 2027 yıllarında toplamda 565 hektar alanda 600 bin fidan dikiminin planlandığını açıkladı. Gürgür şunları belirtti: Hassa Orman İşletme Şefliğimiz tarafından 2026 - 2027 yıllarında toplamda 565 hektar alanda 600 bin fidan dikimi yapılması planlanmaktadır. Bugün burada 40 dekar arazi üzerinde 2026 yılına özel 2026 adet fıstık çamımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir fidan dikmek, bir nefes kazanmaktır

Yerel yetkililer, kısa vadede yangından etkilenen ekosistemin onarımına odaklanırken, uzun vadeli planlamada fidan sayısı ve alan hedeflerinin ekosistem restorasyonunda belirleyici olacağını vurguladı. Katılımcıların desteğiyle sürdürülecek çalışmaların, bölgenin yeşillenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

HATAY'IN HASSA İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FİDAN DİKİMİNDE 2026 ADET FISTIK ÇAMI TOPRAKLA BULUŞTU.