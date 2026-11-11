Uzman hekim memleketine döndü, Gördes'te hasta kabulüne başladı

memleketine dönüş ve göreve başlama:

Manisa'nın Gördes ilçesinde doğup büyüyen Uzm. Dr. Mehmet Şahin, uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra memleketi Gördes Devlet Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) polikliniğinde hasta kabulüne başladı. Göreve başlaması ilçede memnuniyetle karşılandı ve sağlık hizmetlerinde sürekliliğe katkı sağlayacağı belirtildi.

eğitim ve mesleki geçmiş:

Mehmet Şahin, 1997 Gördes doğumlu olup, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. 2021 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Gördes Devlet Hastanesi acil servisinde yaklaşık iki ay pratisyen hekim olarak görev yaptı. Ardından iç hastalıkları uzmanlığı eğitimi için Manisa Celal Bayar Üniversitesine geçerek uzmanlık eğitimini başarıyla tamamladı.

görüşleri ve kişisel bilgiler:

Göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzm. Dr. Mehmet Şahin, "Memleketim olan Gördes Devlet Hastanesinde geçtiğimiz yıllarda acil polikliniğinde pratisyen hekim olarak 2 ay kadar görev yapmıştım. Ardından uzmanlık eğitimi için Manisa Celal Bayar Üniversitesinde iç hastalıkları alanında eğitimimi tamamladım. Şu an memleketim olan Gördes ilçesine uzman olarak atandığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Hekimin özgeçmişinde, 1997 doğumlu olduğu, bekar olduğu ve iyi derecede İngilizce bildiği bilgileri yer alıyor. Uzman olarak geri dönmesi, bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlenmesi açısından önem taşıyor.

MANİSA'NIN GÖRDES İLÇESİNDE DOĞUP BÜYÜYEN VE KARİYERİNE AYNI İLÇEDE PRATİSYEN HEKİM OLARAK BAŞLAYAN UZM. DR. MEHMET ŞAHİN, UZMANLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYARAK MEMLEKETİNE DAHİLİYE UZMANI OLARAK ATANDI.