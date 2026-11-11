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Erciyes Üniversitesi kampüsüne geleceğe nefes fidanları dikildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Erciyes Üniversitesi kampüsünde Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, akademik kadro ve öğrencilerle fidan dikti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erciyes Üniversitesi kampüsüne geleceğe nefes fidanları dikildi

Erciyes Üniversitesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü töreni

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde fidan dikme töreni düzenlendi. Etkinlikte Rektörlüğün öncülüğünde kampüs genelinde yeni fidanlar toprakla buluşturuldu.

Katılımcılar ve törenin akışı:

Törene Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Oktay Musa Kayırga, senato üyeleri, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Katılımcılar sıralı olarak belirlenen alanlarda fidanları dikerek etkinliğe destek verdi.

Rektörün mesajı ve kampüs çalışmaları:

Konuşmasında Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, ERÜ'nün yeşil bir kampüse sahip olduğuna vurgu yaparak gençlere ağaçlandırmaya önem vermeleri çağrısında bulundu. Rektör, kampüste ağaçlandırma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve öğrencilere bu sürece katılım çağrısı yaptı.

Etkinlik, çok sayıda fidanın toprakla buluşturulmasının ardından tamamlandı. Tören, hem sembolik hem de uygulamalı bir adım olarak kampüsün yeşil dokusunu güçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğinin işareti oldu.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TARAFINDAN FİDAN DİKİMİ...

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TARAFINDAN FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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