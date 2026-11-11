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yeni yurdun açılışında necmeddin bilal erdoğan: bu nesil zincirleri kıracak

Necmeddin Bilal Erdoğan, yeni yurdun açılışında bu neslin soykırımları sona erdireceğini ve Türkiye'yi küresel sahnede temsil edecek güçte yetiştiğini söyledi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:39

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

yeni yurdun açılışında necmeddin bilal erdoğan: bu nesil zincirleri kıracak

yurt açılışı ve verilen mesajlar:

İstanbul Valiliği ile TAY Grup arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Aziz İstanbul’a İyiliğin 1000 Hali" projesi kapsamında tamamlanan 270 öğrenci kapasiteli İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu, Vali Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, TAY Grup Yönetim Başkanı Muhammet Mesut Toprak ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlere ve eğitim kurumlarına dair vurgular yaptı: "Hamdolsun yereldeki birçok hedef, birçok hayal gerçekleştikten sonra belli bir ekonomik gelişmişlik seviyesi yakalandıktan sonra artık Türkiye’nin bu küresel iddiaları taşıyacak insanları yetiştirmeye ihtiyacı var, yetişiyor da." Erdoğan sözlerini, "Allah’ın izniyle bu kutlu nesil soykırımları bitiren nesil olacak. Dünyada insanlık vicdanına asılmış bağlamış bütün zincirleri kıran nesiller olacak" şeklinde sürdürdü.

Erdoğan, bu dinamizmin örneklerinden olarak Teknofest’e işaret ederek, "Teknofest yarışmalarında bir buçuk milyon gençten bahsedemezdik eğer yetişmeseydi" dedi ve yeni yurdun öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayarak eğitim tercihlerini kolaylaştıracağını belirtti.

okul ve yurdun fiziksel özellikleri ve geçmişi:

Konuşmalarda okulun fiziki durumu ve tarihçesi de öne çıktı. Erdoğan, okulun 2017'de tamamlandığını ve "10 yıllık yeni okul binası" olarak donatılara sahip olduğunu belirtti. Okul bünyesindeki yurdun tamamlanmasıyla birlikte öğrencilere uygulamalı alanlar, kütüphane, laboratuvar ve sosyal donatılar bakımından daha uygun koşullar sağlandığı vurgulandı. Erdoğan, ayrıca Süleymaniye Camii çevresindeki ilim ortamını canlandırma hedefinden söz ederek, Unkapanı’ndaki ihya çalışmalarına da değindi.

deprem güvenliği, yenileme ve kentsel dönüşüm:

Vali Davut Gül, 1999 depremi sonrası yapılan düzenlemeler ve okulların güvenliğiyle ilgili kapsamlı değerlendirme paylaştı. Vali Gül, "Bin 548 okulumuzda bin 458 tanesinin depreme dayanıksız olduğunu tespit ettik" diyerek dönemin tabloyu ortaya koyduğunu anlattı. Bu tespitler sonrası kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ve hayırsever katkılarıyla 550 bina yıkılıp tekrardan yapıldı, diğerleri ise güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirildi.

Vali Gül sözlerini, "Bugün şunu çok rahat diyebiliyoruz. İstanbul’da en güvenli binalar eğitim binaları ve İstanbul’da depreme dayanıksız olan ve halen eğitim öğretim görülen bir tane bile binamız yok" ifadeleriyle sürdürdü. Ayrıca yeni yapılan okul binalarının derslik sayısına göre fiziki büyüklüğünün ve metrekare bazında kapasitenin ciddi oranda artırıldığı; eskiden sadece sınıftan ibaret sayılan okulların artık laboratuvar, konferans salonu, kütüphane ve atölyeler gibi zengin donatılara sahip olduğu belirtildi.

süreklilik arz eden eğitim ve şehir kimliği hedefleri:

Erdoğan, Süleymaniye çevresinin sadece turistik bir alan olmaktan çıkarılıp yeniden ilim erbabı ve akademinin yürüdüğü, öğrenci ve araştırmacıların iç içe olduğu bir mekâna dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda öğrencilerin okulun yanında konaklama imkânı bulmasının, Anadolu’dan gelen gençlerin kentle ve tarihi mekânlarla daha yakın ilişki kurmalarına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Konuşmalarda tekrar edilen ortak tema, fizikî altyapıdaki iyileşme ile yetişen yeni neslin hem ulusal hem küresel sorumluluklara hazırlandığı yönündeydi. Erdoğan, eğitim kurumlarının ve vakıfların rolü üzerinden gençlere yatırımı bir milletin geleceğe dönük güvencesi olarak tanımladı ve yeni yurdun bu vizyonun bir parçası olduğunu belirtti.

törende kimler vardı ve sonuç değerlendirmesi:

Törene katılanlar listesinde isimlerin korunması dikkat çekti: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve TAY Grup Yönetim Başkanı Muhammet Mesut Toprak'ın yanı sıra çok sayıda davetli hazır bulundu. Açılış, hem yerel projelerin hayata geçirilmesi hem de eğitim altyapısındaki dönüşümün sembolik bir örneği olarak değerlendirildi.

Sonuç olarak törende öne çıkan iki unsur vardı: birincisi, eğitime yapılan maddi ve mekânsal yatırımların öğrenci yaşamını doğrudan etkilemesi; ikincisi ise liderlerin ve vakıf temsilcilerinin vurguladığı idealist perspektif—yetişen bu neslin sadece ulusal gelişimi değil, dünya vicdanını etkileyen sorunlara da müdahil olacak bir güç haline gelmesi beklentisi.

İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI VE FATİH EĞİTİM-BİLİM VAKFI (FEBVA) MÜTEVELLİ HEYETİ...

İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI VE FATİH EĞİTİM-BİLİM VAKFI (FEBVA) MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYESİ NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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