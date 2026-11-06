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Datça'da organ bağışı bilinci: küçük mahalleden büyük çağrı

Muğla Büyükşehir'in Datça Kızlan'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlediği eğitimde organ bağışının önemi anlatıldı ve sağlık taramaları yapıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Datça'da organ bağışı bilinci: küçük mahalleden büyük çağrı

Muğla Büyükşehir Datça Kızlan'da organ bağışı eğitimi düzenledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Datça Kızlan Mahallesi'nde bir farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. Etkinlikte organ bağışının önemi ve bu konuda yaygın olan yanlış inanışlar vatandaşlara anlatıldı.

Program kapsamında katılımcıların şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı; ayrıca sağlıkla ilgili farklı talepler kayıt altına alındı. Belediye yetkilileri, eğitimlerin hem bilgilendirici hem de yerel düzeyde bağış kültürünü güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Türkiye'deki bekleme listesi ve yaşanan kayıplar:

Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre Türkiye'de şu anda 30 bin 675 kişi organ nakli bekliyor ve bu kişilerin 599'u çocuklardan oluşuyor. Açıklamada, 2025 yılında 4 bin 769 kişinin uygun organ beklerken yaşamını yitirdiği, aynı yıl yaklaşık her iki saatte bir hastanın uygun organ beklerken hayatını kaybettiği vurgulandı. Bu veriler, organ bağışında zamanın ne kadar kritik olduğunu gösteriyor.

Bağış süreci ve aile onayının önemi:

Yapılan bilgilendirmede, 2238 sayılı yasa gereğince 18 yaşını doldurmuş ve akıl sağlığı yerinde olan herkesin gönüllü olarak organ bağışında bulunabileceği hatırlatıldı. Bağış bildirimi e-Devlet, e-Nabız ve yetkili sağlık kuruluşları aracılığıyla yapılabiliyor.

Açıklamada ayrıca organ bağışlarının nakil amacıyla kullanılabilmesinin yalnızca kişinin vefatından, yani tıbben beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra mümkün olduğu belirtildi. Bu noktada aile onayının yasal zorunluluk olduğu ve aile onayı olmadan nakil yapılamayacağı vurgulandı; bu yüzden bağışçının ailesini bilgilendirmesinin hayati önemi olduğu ifade edildi.

Belediye yetkilileri, günümüzde organ naklinin özellikle ileri evre organ yetmezliği bulunan hastalar için yaşam kurtarıcı bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyerek, organ bağışıyla geleceğe en değerli mirasın bırakılabileceğini ve başka bir insana yaşam ve umut olunabileceğini belirtti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN ORGAN NAKLİ İÇİN FARKINDALIK EĞİTİMİ

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’DEN ORGAN NAKLİ İÇİN FARKINDALIK EĞİTİMİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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