Tuğba Ökten mesleğine geri döndü

Adana'da yaklaşık 20 yıldır kebapçılık yapan usta Tuğba Ökten, zorlu bir ara döneminin ardından yeniden mutfağa döndü. Çocukken babası Cevdet Ökten ile başlayan mesleki yolculuğunda salata hazırlamaktan et saplamaya, zırh kullanmaya kadar birçok ustalığı öğrendi.

tezgahın kundaklanması ve ara verme:

Ökten, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde kendi açtığı seyyar tezgâhta iki yıl çalıştı. Ancak tezgâhı, kendisine platonik aşık olduğu belirtilen bir kişi tarafından kundaklandı ve bu olay üzerine mesleğine ara vermek zorunda kaldı. Ardından babası Cevdet Ökten'in 1,5 yıl önce hayatını kaybetmesiyle bir süre daha kebapçılıktan uzak kaldı.

dönüş ve kadın dayanışması:

Bugün Ökten, Aslı Ökten'in işletmesinde usta olarak çalışıyor ve babasından öğrendiği geleneği yaşatmaya devam ediyor. Kendi sözleriyle, "Babama bir söz verdim. Ondan öğrendiğim bu işi sonuna kadar devam ettireceğim."

Ökten, "Erkeğin egemen olduğu bir sektörde ben baba mesleğimi sürdürüyorum" diyerek mesleğine duyduğu bağlılığı vurguluyor. Mesleği sevgiyle yaptığını, kebap saplamak ve ocak başına geçmeyi sevdiğini belirtiyor ve ailenin kebapçılık geleneğinin yedi kuşaktır sürdüğünü ifade ediyor.

İşletme sahibi Aslı Üstün ise Tuğba ile çalışmaktan memnun olduğunu belirterek kadınların sektörde dayanışma sergilediğini vurguluyor: "Tuğba Usta'nın yeri benim için ayrı". Misafirlerin ilk başta ocak başında bir kadın usta görünce şaşırdığını, ancak lezzeti tattıktan sonra genellikle onun elinden kebap yemek istediklerini aktarıyor.

Tuğba Ökten'in hikâyesi, hem aile geleneğini sürdürme kararlılığının hem de zorluklara rağmen mesleğe bağlı kalmanın örneği olarak öne çıkıyor. Usta, babasından aldığı öğretileri yaşatmayı bir görev bildiğini ve bu sözü sonuna kadar yerine getireceğini söylüyor.

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