Defne'de Asi Nehri'ne düşen kamyonetten iki kişi kurtarıldı

Defne'de meydana gelen kazada araç Asi Nehri'ne uçtu

Hatay'ın Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bir kamyonet Asi Nehri'ne düştü. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sevk edilen ekipler müdahale etti.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri, kaza mahalline hızla intikal ederek araçta bulunan yaralıları güvenli şekilde çıkardı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay yerinde alınan önlemler:

Kurtarma ve sağlık ekipleri, çalışmanın güvenli şekilde yürütülmesi için olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini aldı.

HATAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİRAKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİYLE ASİ NEHRİ’NE UÇAN KAMYONETTE YARALANAN 2 KİŞİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.