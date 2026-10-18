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Demirci'de sonbahar havadan bakınca kartpostallık manzaralar sunuyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde meşe ve kavakların sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünmesi, Demirci Dağı ve Hisar Kaplıcaları'nda havadan çekildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Demirci'de sonbahar havadan bakınca kartpostallık manzaralar sunuyor

Demirci'de sonbaharın renk cümbüşü havadan kaydedildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde mevsim değişimi, ormanlık alanlarda göz alıcı bir dönüşüm oluşturdu. Bölgedeki meşe ve kavak ağaçları, yazın yeşilini bırakarak sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonlarına büründü; bu değişim özellikle yüksekten bakıldığında çarpıcı bir mozaik oluşturuyor.

ormanlarda renk değişimi:

Demirci Dağı ile Hisar Kaplıcaları çevresi, yaprak dökümünün yarattığı doğal peyzajla dikkat çekiyor. Ağaçlardan dökülen yaprakların toprağı örtmesiyle oluşan zemin dokusu, bölgenin bitki örtüsündeki geçişi ve mevsimin etkisini net şekilde gözler önüne seriyor.

havadan çekilen görüntülerin etkisi:

Bu görsellik, dron ile kaydedilen görüntüler sayesinde kuş bakışı perspektifle belgeleniyor. Havadan çekimler, renklerin ve dokunun geniş alanlar üzerindeki dağılımını ortaya koyarak doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için çekim noktaları oluşturuyor. Sonbaharın sunduğu bu görsel şölen, bölgenin peyzaj estetiğini ve mevsimsel döngüyü somut bir şekilde izleyiciye aktarıyor.

Sonuç olarak Demirci'de sonbaharın gelişi, yerel doğanın farklı tonlarını ön plana çıkarıyor ve havadan kaydedilen görüntülerle kartpostallık kareler ortaya çıkıyor.

MANİSA&#039;NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE SONBAHAR MEVSİMİNİN GELMESİYLE BİRLİKTE DOĞA ADETA RENK CÜMBÜŞÜNE...

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE SONBAHAR MEVSİMİNİN GELMESİYLE BİRLİKTE DOĞA ADETA RENK CÜMBÜŞÜNE BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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