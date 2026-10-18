Gökçe Barajı'nda su seviyesi yükselince kontrollü tahliye sürüyor

Barajdaki durum:

Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajında son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından su seviyesi yükseldi. Barajda doluluk oranı yüzde 60’ı aşarken, baraj kapakları açılarak kontrollü su tahliyesi devam ediyor.

Dere yatağındaki etkiler:

Tahliye nedeniyle Selimandıra Deresindeki su seviyesi ve akış hızında artış gerçekleşti. Dere yatağındaki bu değişimler, olası risklere karşı yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

Hava tahmini ve izleme:

Meteorolojik tahminlerde Yalova’da yağışların devam etmesi beklenirken, barajdaki su seviyesi ve dere yatağındaki akış düzenli olarak izleniyor. Süreç boyunca kontrollü tahliye ve takip uygulamaları sürdürülüyor.

Gökçe Barajı'nda su tahliyesi sürüyor