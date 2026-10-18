Heyelanın sürüklediği toprak evin girişini kapattı, elektrik hattı koptu

Zonguldak’ta sağanak sonrası ev ulaşımında kesinti

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışın ardından Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana gelen heyelan, yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçalarının bir evin ulaşım yolunu kapatmasına neden oldu. Devrilen ağaç elektrik tellerinin üzerine düştü ve tellerin kopması sonucu hanenin elektriği kesildi.

Olayın ardından bölgeye ulaşım güçleşirken, ev sahibi yakınları çözüm ve onarım için ekiplerin gelmesini bekliyor. Bölgedeki su akışıyla birlikte sürüklenen çamur da yol üzerinde birikerek ek zorluklar oluşturdu.

mağduriyet: evdeki yaşlı kadın tesadüfen yoktu

Ev sahibinin oğlu Ömer Koltuk, annesinin 84 yaşında olduğunu ve olay sırasında tesadüfen evde bulunmadığını belirtti. Koltuk, yaşadıkları durumu, "Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Bir uyandık baktık, su akıyor. Heyelan oldu. Şu anda evde kimse yok ama mağdur olduk. Evin yolu kapalı. Elektrikler kesildi. Ağaç devrildi. Şu an çözüm için bekliyoruz" sözleriyle anlattı.

Aile, düşen ağacın ve kopan hattın oluşturduğu güvenlik riskleri ile ulaşım engelinin giderilmesini bekliyor.

havadan görüntüler ve müdahale beklentisi

Heyelan, dron ile havadan görüntülendi; kayıtlar yamaçtan inen toprak ve derelerin taşıdığı çamurun yol üzerindeki birikimini net şekilde gösterdi. Görüntüler, ekiplerin bölgeye ulaşmadan önce oluşan hasarı ve erişim zorluklarını belgeledi.

Yetkililerden veya ilgili kurum ekiplerinden gelecek müdahale ile yolun açılması ve kopan elektrik hattının onarılması bekleniyor. Olayla ilgili olarak bölge sakinleri, benzer yağışlı hava koşullarında risklerin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

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