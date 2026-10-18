Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Heyelanın sürüklediği toprak evin girişini kapattı, elektrik hattı koptu

Zonguldak'ta sağanak sonrası yamaçtan kopan toprak ve devrilen ağaç bir evin yolunu kapadı, elektrik hattı koptu; drone görüntüleri durumu gösteriyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Heyelanın sürüklediği toprak evin girişini kapattı, elektrik hattı koptu

Zonguldak’ta sağanak sonrası ev ulaşımında kesinti

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışın ardından Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana gelen heyelan, yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçalarının bir evin ulaşım yolunu kapatmasına neden oldu. Devrilen ağaç elektrik tellerinin üzerine düştü ve tellerin kopması sonucu hanenin elektriği kesildi.

Olayın ardından bölgeye ulaşım güçleşirken, ev sahibi yakınları çözüm ve onarım için ekiplerin gelmesini bekliyor. Bölgedeki su akışıyla birlikte sürüklenen çamur da yol üzerinde birikerek ek zorluklar oluşturdu.

mağduriyet: evdeki yaşlı kadın tesadüfen yoktu

Ev sahibinin oğlu Ömer Koltuk, annesinin 84 yaşında olduğunu ve olay sırasında tesadüfen evde bulunmadığını belirtti. Koltuk, yaşadıkları durumu, "Saatin kaç olduğunu hatırlamıyorum. Bir uyandık baktık, su akıyor. Heyelan oldu. Şu anda evde kimse yok ama mağdur olduk. Evin yolu kapalı. Elektrikler kesildi. Ağaç devrildi. Şu an çözüm için bekliyoruz" sözleriyle anlattı.

Aile, düşen ağacın ve kopan hattın oluşturduğu güvenlik riskleri ile ulaşım engelinin giderilmesini bekliyor.

havadan görüntüler ve müdahale beklentisi

Heyelan, dron ile havadan görüntülendi; kayıtlar yamaçtan inen toprak ve derelerin taşıdığı çamurun yol üzerindeki birikimini net şekilde gösterdi. Görüntüler, ekiplerin bölgeye ulaşmadan önce oluşan hasarı ve erişim zorluklarını belgeledi.

Yetkililerden veya ilgili kurum ekiplerinden gelecek müdahale ile yolun açılması ve kopan elektrik hattının onarılması bekleniyor. Olayla ilgili olarak bölge sakinleri, benzer yağışlı hava koşullarında risklerin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

ZONGULDAK&#039;TA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELANDA YAMAÇTAN KOPAN TOPRAK VE AĞAÇ...

ZONGULDAK'TA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN HEYELANDA YAMAÇTAN KOPAN TOPRAK VE AĞAÇ PARÇALARI BİR EVİN ULAŞIM YOLUNU KAPATTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türkeli'de alevler bir evi kullanılamaz bıraktı
images

Cezaevi nakil aracı İmranlı'da devrildi, 7 kişi yaralandı
images

Kurtalan'da Yenidoğan Çarşısı'nda iki araç çarpıştı: maddi hasar oluştu
images

Eskişehir'de misafirlik sırasında mutfakta bıçaklanma: şüpheli adliyeye sevk edi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kurtalan'da Yenidoğan Çarşısı'nda iki araç çarpıştı: maddi hasar oluştu

Eskişehir'de misafirlik sırasında mutfakta bıçaklanma: şüpheli adliyeye sevk edildi

Adliye önünde taşlı-sopalı çatışma: Kızıltepe'de altı yaralı

Derik'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol