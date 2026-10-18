Bitlis'te yağış sonrası çöken yol ulaşım güvenliğini tehdit etti

Bitlis'te yolda oluşan çöküntüler

Edinilen bilgilere göre, aşırı yağış Bitlis'te Vedat Demiröz Sokak ve Parkı mevkiinde yolda çökmelere yol açtı. Olay çevrede endişe yarattı ve yolun bazı bölümlerinde hasar oluştu.

Müdahale ve onarım çalışmaları:

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarın ardından belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi ve iş makineleriyle hasarlı alanlarda çalışma başlattı. Ekipler, çökme kaynaklı tahribatı gidermek ve ulaşım güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zamanlama ve risk değerlendirmesi:

Çöküntünün sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi, olay anında yolda kimsenin bulunmaması nedeniyle muhtemel can kaybı veya yaralanmayı önleyen önemli bir faktör olarak değerlendirildi. Yetkililer, onarım tamamlanana kadar bölgedeki ulaşımda dikkatli olunmasını istiyor.

BİTLİS’TE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE YOLDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ