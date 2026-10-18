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Uşak yükseklerinde karın beyazı sonbahar renkleriyle buluştu

Uşak'ın yüksek kesimlerinde gece boyunca etkili olan kar, dağları, ormanları ve yolları beyaza bürüyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu; dronla kaydedildi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:49

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Uşak yükseklerinde karın beyazı sonbahar renkleriyle buluştu

Uşak yükseklerinde karın beyazı sonbahar renkleriyle buluştu

Uşak'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırdı. Yağışın ardından dağlık alanlar, ağaçlar ve yollar yoğun bir beyaz örtüyle kaplandı.

Manzaralar ve mevsimlerin buluşması:

Karın yerleştirdiği örtü, sonbaharın kızıl ve kahverengi tonlarıyla bir araya gelerek bölgeye kartpostallık sahneler kazandırdı. Özellikle ormanlık alanlarda ağaçların dallarında biriken kar ile yaprak renkleri arasındaki kontrast dikkat çekti.

Görüntüleme ve erişim:

Bölgedeki doğal güzellikler dron ile havadan görüntülendi, yüksek kesimlerde oluşan geniş kar manzaraları havadan çekimlerle kayda geçti. Görüntüler, dağlık yolların ve ağaç örtüsünün beyazla kaplandığı alanları net biçimde ortaya koydu.

Kar yağışının ardından oluşan bu görünüm, bölgedeki doğa fotoğrafçıları ve doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Yüksek rakımlı bölgelerdeki kar örtüsü, bölgenin mevsimsel geçişini görsel olarak vurguladı.

Yetkililer ve vatandaşlar için ulaşım ve güvenlik açısından dikkat gerektiren koşulların oluşabileceği belirtilirken, bölgedeki doğal manzaraların dron görüntüleriyle belgelendiği kaydedildi.

UŞAK&#039;IN YÜKSEK KESİMLERİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN DAĞLIK ALANLAR...

UŞAK'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE GECE SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN DAĞLIK ALANLAR, AĞAÇLAR VE YOLLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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