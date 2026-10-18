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Vinçle çıkarıldı: kontrolden çıkan otomobil ikinci kattaki daireye girdi

Sakarya Serdivan'da kontrolden çıkan otomobil istinat duvarını aşarak apartmanın ikinci kat dairesine girdi; yaralanma yok, araç vinçle çıkarıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Vinçle çıkarıldı: kontrolden çıkan otomobil ikinci kattaki daireye girdi

kaza yerinde yaşananlar:

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarını aşarak bir apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

kaza sonrası müdahale:

Ekiplerin yaptığı incelemede kimsenin yaralanmadığı belirlendi ve bölgeye araç kurtarma çalışmaları başlatıldı.

vinçle çıkarma çalışması:

Otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için vinç çağrıldı; ekiplerin çalışmasıyla araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

SERDİVAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, İSTİNAT DUVARINI AŞARAK APARTMANIN İKİNCİ KATINDAKİ...

SERDİVAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, İSTİNAT DUVARINI AŞARAK APARTMANIN İKİNCİ KATINDAKİ DAİREYE ÇARPTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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