Vinçle çıkarıldı: kontrolden çıkan otomobil ikinci kattaki daireye girdi

kaza yerinde yaşananlar:
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarını aşarak bir apartmanın ikinci katındaki daireye çarptı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
kaza sonrası müdahale:
Ekiplerin yaptığı incelemede kimsenin yaralanmadığı belirlendi ve bölgeye araç kurtarma çalışmaları başlatıldı.
vinçle çıkarma çalışması:
Otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için vinç çağrıldı; ekiplerin çalışmasıyla araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
SERDİVAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, İSTİNAT DUVARINI AŞARAK APARTMANIN İKİNCİ KATINDAKİ DAİREYE ÇARPTI.
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