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Demirci'nin altyapısı güçlendi: ileri biyolojik arıtma tesisi hizmete alındı

Manisa Büyükşehir'in 63 milyon TL yatırımıyla yapılan Demirci İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi işletmeye geçti; günlük 2.822 m³ kapasiteyle 28 bin kişiye hizmet verecek.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Aslı Han

Demirci'nin altyapısı güçlendi: ileri biyolojik arıtma tesisi hizmete alındı

Başkan Dutlulu tesiste incelemelerde bulundu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ağustos ayında MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde işletmeye alınan Demirci İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Tesis, 63 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirildi ve işletme süreci hakkında bilgiler yetkililerden aktarıldı.

İncelemelere Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Onur Artan ve teknik personel eşlik etti. Dutlulu, tesisteki çalışmalar ve işletme düzeni hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Tesisin kapasitesi ve teknik donanımı:

Demirci İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, 28 bin kişiye hizmet verecek kapasiteye sahip. Tesiste günlük ortalama 2 bin 822 m³, yıllık ise yaklaşık 1 milyon m³ atıksuyun arıtılması hedefleniyor. Tesisin kesin kabulü 21 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirildi ve o tarihten itibaren MASKİ tarafından işletilmeye başlandı.

Tesis bünyesinde kullanılan birimler arasında sepet ızgara, kompakt kum ve yağ tutucu, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, çökeltim havuzu, çamur susuzlaştırma ünitesi ve ultraviyole dezenfeksiyon üniteleri bulunuyor. Bu altyapı, ileri biyolojik arıtma teknolojileri ile birleşerek atıksuyun güvenli ve sürdürülebilir biçimde geri kazanılmasını sağlıyor.

Çevre ve gelecek vurgusu:

Dutlulu, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yatırımların Manisa'nın geleceği için önemine dikkat çekti. Başkan, atıksuyun modern yöntemlerle arıtılmasının doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayacağını belirterek, ilçelerin altyapısını güçlendirirken çevre yatırımlarına öncelik verileceğini ifade etti.

Başkan Dutlulu, 'Bugün yaptığımız her çevre yatırımı, yarının Manisa'sına bırakacağımız temiz su, temiz toprak ve sağlıklı bir doğa demektir' diyerek, yatırımların gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakma hedefiyle sürdürüleceğini vurguladı. Demirci Atıksu Arıtma Tesisi, ilçe altyapısı ve çevrenin korunması açısından önemli bir adım olarak konumlanıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, 63 MİLYON TL YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN VE...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BESİM DUTLULU, 63 MİLYON TL YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN VE AĞUSTOS AYINDA İŞLETMEYE ALINAN DEMİRCİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU. 28 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK TESİS, GÜNLÜK ORTALAMA 2 BİN 822, YILLIK İSE YAKLAŞIK 1 MİLYON METREKÜP ATIKSUYU ARITACAK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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