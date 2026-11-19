Projenin kapsamı:

Manisa'nın Demirci ilçesinde karayolları ağında yer alan 26 kilometrelik güzergah, ulaşım konforu ve güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir altyapı çalışmasıyla yenilendi. 2025 yılında başlayan uygulama, Simav karayolu çıkışından Kılavuzlar Mahallesi girişine kadar uzanan hattı kapsıyor.

Altyapı ve asfaltlama:

Güzergaha uygulanan program kapsamında 70 bin ton alt zemin mekanik malzeme serildi ve yol üç kademeli sıcak asfalt yöntemiyle kaplandı. Toplamda 21 santimetre kalınlığında ve 112 bin 500 ton hacminde sıcak asfaltın serimi gerçekleştirildi. Bu müdahaleler, hem şehir içi hem şehirlerarası trafiğin standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

İstinat duvarları ve yaya düzenlemeleri:

Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra yol güvenliğini desteklemek için şehir merkezi ile Salihli karayolu üzerinde dört farklı noktada toplam 2 bin metre taş istinat duvarı inşa edildi. İlçe merkezinin Simav girişi ile Salihli karayolu hastane yolu güzergahında ise 30 bin metrekare alanda kaldırım düzenlemesi yapılarak yaya ulaşımı daha güvenli hâle getirildi.

Başkanın değerlendirmesi:

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, projenin hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşım ağını güçlendireceğini belirtti ve desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti. Başkan Kara, Demirci'nin ulaşımında konfor ve güvenliği artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

Uygulanan altyapı ve üstyapı çalışmaları, bölgedeki trafik akışını rahatlatmaya, yol güvenliğini artırmaya ve yaya kullanımını kolaylaştırmaya yönelik somut adımlar içeriyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte güzergahın hem görünümü hem de kullanım ömrü iyileşmiş oldu.

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE ULAŞIM KONFORUNU VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK DEV ALTYAPI HAMLESİ TAMAMLANDI.