Olayın özeti:

Belediye başkanları, yürütülen katılım töreniyle resmen AK Parti saflarına dahil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katılarak başkanlara rozet taktı ve partinin yeni üye kabul sürecini resmileştirdi.

Katılan belediyeler ve başkanlar:

Partiye katılan belediyeler şu şekilde: İstanbul Beyoğlu, Giresun Tirebolu, Adana Yumurtalık, Edirne Enez ve Uşak Karahallı. Her bir ilçe başkanının rozetleri tören sırasında takıldı.

Törenin önemi ve sonuçları:

Rozet takma anı, katılımın sembolik ve resmî boyutunu ortaya koydu. Başkanlara rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı, bu da katılımın partideki kabulünü ve görünürlüğünü artırdı. Sürecin ardından ilgili belediyelerin AK Parti örgütleriyle entegrasyonu resmiyet kazanmış oldu.

5 ilçe belediyesi AK Parti'ye katıldı