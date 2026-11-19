Boluspor'da Yatabare: milli arada moralleri yükseltmeye odaklandık

hazırlık süreci:

Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Mustapha Yatabare yönetimindeki antrenman ısınma koşusuyla başladı, futbolcular daha sonra geniş alanda iki grup halinde pas ve top kapma çalışması yaptı. Çalışma, çift kale maç ve taktik uygulamalarla tamamlandı; ekip sahada hem kondisyonu hem de oyun düzenini pekiştirmeye odaklandı.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Yatabare, takımın ruh haline ve hazırlıklara dair değerlendirmelerde bulundu. "Çalışıyoruz ve gün geçtikçe daha güzel geçiyor. Takımın havası güzel gidiyor. Umarım Karagümrük’e karşı bu güzelliği gösterebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yatabare, Karagümrük'ün ligdeki diğer takımlar gibi güçlü bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Yapabileceğimiz en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız. Biz de kendimizin iyi olduğunu biliyoruz ve yapmamız gerekeni yapacağız inşallah." dedi. Ayrıca teknik adam, takımın şu anki durumuna dair dürüst bir çerçeve çizdi: "Şu an durumumuz iyi değil ama geldiğimden beri bu milli arada yapabileceğimiz kadar iyi şeyler yapmaya çalıştık. Takımın havasını da yükseltmeye yardımcı olmaya çalıştık."

Yatabare, son olarak moral ve özgüvenin sahaya da yansımasını umduklarını belirterek, deplasmandaki mücadelede oyuncularından isteneni alabilmek için hazırlandıklarını sözlerine ekledi.

MUSTAPHA YATABARE