Erdoğan'ın ana mesajı:

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partinin saha çalışmaları, yerel yönetim reformu ve terörle mücadele gündemini ele aldı. Toplantının parti, demokrasi, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek söze başlayan Erdoğan, AK Parti'nin 12 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en geniş siyasi ailesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, partinin kurumsal tecrübesi, sahadaki enerjisi ve güçlü teşkilat yapısıyla milletin partisinin şeklinde tanımlanmasının parti çatısındaki bağlılığı ve sorumluluğu vurguladığını söyledi. Hareketin büyümesinde teşkilatın isimsiz kahramanlarının gayretlerine özel atıf yaptı.

sahada temas ve halkla buluşma:

Erdoğan, AK Parti teşkilatının 81 ilde, 922 ilçede mahalle mahalle, sokak sokak milletle buluşmaya devam ettiğini ifade etti. Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında her yaştan ve her kesimden insanla bir araya gelindiğini, esnaf ziyaretleri, tarlada çiftçi buluşmaları, gençler ve kadınlarla yapılan istişarelerin parti siyasetinin merkezinde yer aldığını söyledi.

Partinin 25 yıllık geçmişine atıf yapan Erdoğan, AK Parti siyasetinin hep sokakta, çarşıda, pazarın içinde yürütüldüğünü, milletle kopmayan bağların partiyi ayakta tuttuğunu kaydetti. Türkiye'nin her köşesinde, her ilçesinde ve her hanesinde var olmanın altını çizdi ve 783 bin kilometrekare vurgusuyla ülke çapındaki varlığa dikkat çekti.

iç disiplin, eleştiri ve uyarılar:

Teşkilat mensuplarının millete hizmet sorumluluğunu hatırlatan Erdoğan, hiçbir yetkilinin kendisini ses geçirmez duvarların arkasına saklayamayacağını söyledi ve partinin içindeki özgür tenkit kültürüne sahip çıktığını bildirdi. Ancak eleştiri kisvesi altında hakaret, bozgunculuk ve moral bozucu davranışlara müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Son dönemde gündeme gelen iddia ve iftiralar için uyarıda bulunan Erdoğan, güncel meseleleri kendi hesaplarına alet edenlere, fitne sokmaya çalışanlara karşı uyanık olunmasını istedi. Teşkilatın en büyük gücünün birlik ve beraberlik, en kıymetli varlığının ise milletle kurulan gönül bağı olduğunu belirtti.

Parti içindeki olumsuz davranışlara karşı söylenenlerden biri olarak dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan gibi olumsuzluklardan uzak durulması çağrısı yapıldı ve tek gündemin millete hizmet olduğu tekrarlandı.

yerel yönetimler reformu çalışmaları:

Erdoğan, yerel yönetim hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik reform çalışmalarında belli bir aşamaya gelindiğini açıkladı. Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hazırlıkların beş temel başlık altında sürdüğünü belirterek bunların belediyelerde denetimin güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması, kamu kaynağı kullanımının şeffaflaştırılması, borçlanma ve personel harcamalarının disipline edilmesi ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının netleştirilmesi olduğunu ifade etti.

Çalışmanın teknik ve hukuki boyutunda değerlendirmelerin halen sürdüğü, reform tamamlandığında kamuoyuna sunulacağı kaydedildi. Erdoğan, hedefin hizmet kapasiteleri yüksek, güçlü denetime ve sağlam mali yapıya sahip bir yerel yönetim sistemi kurmak olduğunu söyledi.

terörsüz Türkiye vurgusu ve birlik çağrısı:

Konuşmasının önemli bir bölümünü terörle mücadeleye ayıran Erdoğan, Stratejik bir devlet projesi olarak nitelendirdiği Terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmada kararlı olduklarını bildirdi. Cumhur İttifakı dayanışmasıyla ülkenin kronik sorunlarına çözüm bulunacağını söyleyen Erdoğan, bu sürece katkı verenlerin tarihe isimlerini yazdıracağını, sürece takoz koyanların ise milletin vicdanında mahkum olacağını vurguladı.

Erdoğan, siyaset ve toplum aktörlerinden bu konuda görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp sürece destek beklediklerini belirtti ve milletin durumu yakından takip ettiğini, kaçak güreşenlerin hesabını millete vereceğini ifade etti. Sağduyu, aklıselim ve çözüm iradesinin eninde sonunda galip geleceğine inandığını söyledi.

toplantı sonrası katılımlar:

Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan isimlerin rozet takma töreni yapıldı. Törene katılan ve AK Parti'ye katılan isimler şunlardır: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara, Adana Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya.

Toplantıda vurgulanan ana tema, teşkilatın sahadaki etkinliğiyle hizmet odaklı siyaset anlayışını sürdürmesi ve ülke çapındaki zorluklara karşı birlik içinde çözüm üretme kararlılığı oldu.

CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ KONFERANS SALONU’NUN DA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI’NDA KONUŞTU.