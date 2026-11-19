AK Parti'ye katılım töreni ve rozet:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra AK Parti'ye katıldı. Katılım, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirildi ve Özdemir'e parti rozeti takıldı.

katılım gerekçesi:

Özdemir, törende yaptığı konuşmada bu adımı atmasının nedenini açıklarken, "Bugün bizi buraya getiren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ufku ile bizim Antalya’ya dair hayallerimizin, hedeflerimizin ve hizmet anlayışımızın aynı noktada buluşmasıdır" ifadelerini kullandı. Bu çerçevede, katılımın kendisi için bir onur olduğunu belirtti ve "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda güçlü bir geleceğe yürüyecek olmaktan dolayı onur duyuyorum" dedi.

Yerel yönetim deneyimi üzerinden değerlendirme yapan Özdemir, Antalya'ya dair uygulamada edindiği gözlemleri paylaştı. Özdemir, "Antalya için büyük bir adım atıyorum. 12 yıllık yerel yönetim tecrübemin, özellikle son 17 aylık başkan vekilliği sürecimin bana gösterdiği çok önemli bir gerçek var" diyerek, çözüm üretmede ve proje geliştirmede kurumlarla kurduğu iş birliğinin belirleyici olduğunu vurguladı.

öncelikler ve hizmet vurgusu:

Konuşmasında Antalya'nın öncelikli meselelerine de değinen Özdemir, kentte ulaşımdan altyapıya, su yönetiminden tarıma, çevreden sürdürülebilir turizme kadar "çözüm bekleyen çok önemli meseleler" bulunduğunu söyledi. Özdemir, bu alanlarda etkin sonuç almak için Ankara'daki bakanlıklar, genel müdürlükler ve AK Parti iktidarıyla kurulacak iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Özdemir, siyasi çekişmelere ayrılacak zamanın olmadığını belirterek, "Antalya’nın siyasi tartışmalara heba edeceği vakti hiç yok" ifadesini kullandı ve "Bizim için Antalya’nın beklenti ve ihtiyaçları her şeyin üstündedir" sözleriyle hizmet odaklı bir yaklaşımı öne çıkardı.

Toplantıda ayrıca AK Parti'ye katılan ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte hareket etmenin Antalya için güçlü bir adım olduğu belirtildi; Özdemir, ortak projelerle kentin büyük ölçekli ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçladıklarını söyledi.

CHP'DEN İSTİFA EDEN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR, AK PARTİ'YE KATILDI